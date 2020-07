Casinò online differenze tra utenti desktop e utenti smartphone

Roma, 27 giugno 2019 - Quali sono stati gli aspetti che hanno favorito, durante questi anni i dispositivi mobili come strumento per giocare online ai casinò virtuali?Il gioco online ha avuto una rapida espansione in termini di quote di mercato, favorita alla lunga anche da un discorso che riguarda l’innovazione tecnologica e la capacità, da parte dei principali siti di assecondare le tendenze degli utenti, che nel corso del tempo, si sono spostati gradualmente verso un utilizzo massiccio dei dispositivi mobili.

L’evoluzione del gioco online: come nascono i casinò online

Bisogna fare una premessa su questo argomento. I casinò online, così come le poker room, sono nati e si sono sviluppati in Europa e in Nord America nella prima parte degli anni duemila. Si tratta in effetti di un mercato, che a livello underground era già piuttosto noto tra gli appassionati geek e smanettoni informatici, visto che si inizia a parlare di casinò online in modalità demo, cioè senza la possibilità di vincere e giocare denaro vero, già agli albori di internet. Il gioco è una delle componenti fisiologicamente più vicine all’utilizzo di computer desktop e di console. Non è un caso se i primi arcade sono nati e si sono già sviluppati nella seconda metà degli anni settanta. Tra questi giochi nascevano quindi le prime slot online, i primi giochi rudimentali di poker, roulette e blackjack.

Il boom di internet e i primi casinò virtuali nel mondo

Con l’espansione di internet e la diffusione capillare di PC fisso e dei primi laptop, più che portatili, trasportabili, le attrattive dei casinò online, iniziano a prendere piede a diffondersi, prima negli Stati Uniti, Canada e Giappone, e gradualmente anche in Europa, con il Regno Unito a fare da test preliminare, per sondare questo tipo di mercato. Arriviamo così alla fase di boom del gioco d’azzardo, con la comparsa dei molti siti di casino, legali all’estero, mentre in Italia era possibile accedere solo in modalità demo. Le normative sono presto cambiate, quando è entrato in gioco l’ente autonomo AAMS. Mentre nel mondo e in Europa esplodeva la pokermania, la Apple lanciava sul mercato il primo modello di iPhone e alcuni tipi di iPod, dove vi era la possibilità di connettersi alla rete: nasceva di fatto l’era degli smartphone.

Il mercato del gioco online oggi

Con la diffusione degli smartphone anche il gioco online ha avuto una sua naturale evoluzione. Prima ancora del lancio sul mercato di tablet e iPad, i casinò virtuali iniziarono a testare i primi giochi e le app per accedere direttamente da smartphone e avere una vera e propria sala da gioco a portata di click. Tuttavia anche durante l’ultima fase di evoluzione dei giochi da casinò online, bisogna tener conto di alcuni aspetti che riguardano appunto la fruizione e la giocabilità tramite smartphone e tablet. Ci sono in effetti alcuni utenti che trovano più rilassante o meglio funzionale il PC fisso e il laptop, visto che lo schermo oltre ad essere più grande ci da una dimensione differente, riuscendo almeno in parte a restituirci a dovere l’effetto di un casinò virtuale in casa nostra. Specialmente per quanto riguarda alcune attrattive dei casinò virtuali come il poker, gioco di abilità basato sì sulla velocità di esecuzione, ma anche con principi di calcolo delle probabilità e teoremi matematici, che necessitano di un tempo tecnico, mediamente più elevato. In sostanza, alcuni giochi si prestano meglio all’evoluzione delle app per smartphone, pensiamo ad esempio alla roulette, ai video poker, ma anche a giochi di carte come il baccarat o il blackjack.

Il mercato attuale e l’offerta legata alle app di gioco per smartphone

Resta comunque il fatto che alcuni utenti continuino a preferire il gioco da PC e laptop, nonostante gli smartphone siano ormai molto più pratici e di comune utilizzo, anche per il settore del gambling, così come per il gaming online.

Per concludere questo tipo di ragionamento è però necessario ricordare come la previsione per il 2019, di cui si conoscono già i dati parziali che vanno da gennaio ad aprile, ci dica che il 66% degli utenti, preferisce utilizzare i giochi da casinò online, direttamente da smartphone. Secondo gli esperti il punto massimo verrà raggiunto entro il 2022, quando il numero di utenti connessi da dispositivi mobili, sarà pari al 79% degli utenti. Questo vuol dire che rapidamente scompariranno gli utenti desktop e anche i casinò digitali, dovranno adeguarsi al trend per il gioco online.

Per maggiori informazioni: https://www.seolinkbuilding.it/