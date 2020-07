METRON raccoglie altri 10 milioni di euro di nuovo capitale

In meno di un anno METRON, attore chiave nel settore dell'intelligenza energetica, ha raccolto oltre 20 milioni di euro per sostenere la sua crescita a livello internazionale e lo sviluppo delle sue soluzioni digitali per l'industria basate sull'intelligenza artificiale

Parigi, 27 giugno 2019 /PRNewswire/ -- METRON, innovativa azienda francese nel campo dell'intelligenza energetica per l'industria, ha annunciato una nuova raccolta di capitali da 10 milioni di euro insieme a NTT DOCOMO Ventures (Tokyo), StatKraft Ventures(Düsseldorf) e ai suoi investitori attuali BNP Paribas (Parigi) e Breed Reply (Londra).

Vincent Sciandra, amministratore delegato e cofondatore di METRON, ha affermato: «Siamo lieti di accogliere i nuovi soci NTT e Statkraft Ventures, due investitori leader internazionali, nonché i nuovi investimenti provenienti soprattutto da BNP Paribas Energy Transition Capital. Il profilo dei nostri azionisti, che comprendono anche Breed Reply, investitore nell'Internet degli oggetti (IoT), Financière Fonds Privés e Airflux, rispecchia pienamente la nostra strategia. Desideriamo mettere a disposizione delle aziende produttrici la nostra piattaforma digitale affinché esse possano assumere il controllo della loro gestione dell'energia, in maniera autonoma e ovunque operino nel mondo, come oggi sta facendo Danone con noi».

SUCCESSI STRATEGICI, COMMERCIALI E TECNOLOGICI

Dall'ultima raccolta di capitali annunciata a ottobre 2018, METRONha registrato un'accelerazione nella sua espansione internazionale. METRON è oggi attiva in una decina di Paesi, con centri operativi in Europa (Parigi, Milano), America Latina (San Paolo, Città del Messico, Bogotà), Medio Oriente (Dubai) e Asia (Singapore).

L'espansione di METRON in Giappone sarà sostenuta da NTT DOCOMO Ventures. Il presidente e AD Takayuki Inagawa ha dichiarato: «Al di là dell'investimento, siamo impazienti di promuovere una collaborazione tra METRON e NTT FACILITIES, una società del gruppo NTT che opera nel settore della gestione dell'energia per gli impianti industriali. Questa partnership renderà le soluzioni commercialmente disponibili sul mercato giapponese e contribuirà al business della nuova energia intelligente operato dal gruppo NTT. Le soluzioni METRON hanno caratteristiche uniche in quanto si avvalgono della tecnologia ontologica e dell'apprendimento automatico per ottimizzare la gestione energetica in modo continuativo durante tutto il processo di produzione».

Per sviluppare la propria attività in Francia, METRON ha iniziato una collaborazione strategica con Dalkia, leader francese nel campo dell'efficienza energetica, per avviare un'innovativa offerta congiunta: Dalkia analytics powered by METRON. Questa gestirà le prestazioni energetiche e ambientali dei siti industriali e garantirà un risparmio di energia fino al 15%.

Inoltre, sono stati progettati nuovi prodotti considerati estensioni della piattaforma METRON già esistente. Questi prodotti renderanno possibile l'ottimizzazione energetica e la riduzione di emissioni di CO2 nel settore delle centrali elettriche virtuali (VPP: Virtual Power Plant). L'obiettivo è quello di gestire le attività di produzione energetica decentralizzate, specialmente quelle rinnovabili, in modo da ottimizzarne il valore. Oppure nel campo della mobilità elettrica, dove l'ottimizzazione della ricarica dei veicoli elettrici diventerà una questione fondamentale.

«Abbiamo analizzato molte aziende che desideravano concretizzare l'enorme potenziale dell'efficienza energetica nelle fabbriche. METRON è riuscita a realizzare delle soluzioni uniche grazie all'intelligenza artificiale per ottenere in tempi brevi un risparmio energetico e una riduzione delle emissioni di CO2 nelle fabbriche, persino nei contesti tecnicamente più complessi. METRON si è ampiamente meritata il suo ruolo di leader del settore. Siamo lieti di poter sostenere questa grande squadra di imprenditori» ha dichiarato Matthias Dill, direttore generale di Statkraft Ventures, fondo per l'energia leader in Europa.

Quest'anno la visione dirompente, la strategia e la tecnologia di METRON sono state riconosciute anche da Bloomberg New Energy Finance, che ogni anno nomina i dieci "Pionieri della nuova energia" per la loro guida nel campo delle tecnologie trasformative per accelerare il passaggio verso un'economia a basse emissioni su scala mondiale.

ANCORA UNA VOLTA GLI INVESTITORI STORICI SOSTENGONO METRON

In qualità di investitori storici, Yann Lagalaye, direttore di Energy Transition Capital presso BNP Paribas, e Emanuele Angelidis, amministratore delegato di Breed Reply, hanno concluso: «I clienti industriali stanno adottando la piattaforma METRON per la sua facilità di attuazione e il rapido risparmio energetico che riescono a ottenere. Importanti partenariati internazionali, come quello con Dalkia in Francia, contribuiranno ad accelerare la crescita di METRON. Oggi i nuovi investitori hanno comunicato di voler consolidare il posizionamento strategico di METRON e ne hanno illustrato le ambizioni a livello internazionale. Desideriamo rinnovare la nostra fiducia nel team di METRON, in un contesto in cui le basse emissioni di carbonio e il passaggio al digitale del settore industriale stanno registrando una forte accelerazione».

Informazioni su METRON

METRON si propone di trasformare l'energia in un centro di profitto nel settore industriale. METRON, azienda tecnologica internazionale nata nel 2013 in Francia, ha sviluppato una piattaforma per l'intelligenza energetica basata sull'IA e rivolta al settore industriale. La piattaforma METRON-EVA® Factory (Energy Virtual Assistant) sfrutta le molteplici fonti di dati già disponibili negli impianti e si avvale di tecnologie avanzate per individuare in maniera proattiva le diverse possibilità di ottimizzazione energetica e collegarle alle attività energetiche decentralizzate. Oggi, oltre 80 tra esperti nel settore energetico, data scientist e ingegneri specializzati lavorano in Europa, America Latina, Medio Oriente e Asia, accompagnando le aziende produttrici in tutti i settori di attività per massimizzare il valore dei dati e consentire loro di assumere il controllo della propria gestione energetica.

