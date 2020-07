Kaspersky aiuta ad eliminare le vulnerabilità negli smart home controller

Milano, 01 luglio 2019 - I ricercatori di Kaspersky, analizzando i dispositivi di controllo di un ecosistema di smart home attivo, hanno identificato diverse vulnerabilità critiche. Queste comprendono bug nell’infrastruttura cloud e potenziali esecuzioni da remoto del codice, le quali permetterebbero a terzi di ottenere l’accesso ai controller in qualità di amministratore e di manipolare l’infrastruttura della smart home in qualsiasi modo. I risultati delle indagini sono stati condivisi con il vendor Fibaro, che ha prontamente affrontato le criticità e aggiornato i protocolli di sicurezza.

Sono passati anni da quando è stata effettuata la prima indagine sulla sicurezza dell’Internet of Things (IoT) e la continua espansione ed evoluzione del panorama IoT ha reso sempre più importante questo tipo di ricerche. Infatti, insieme a nuovi prodotti e soluzioni emergono anche nuove minacce che mettono a repentaglio la sicurezza degli utenti. Un dipendente di Kaspersky ha invitato i ricercatori dell'azienda a esaminare il sistema smart implementato nella propria abitazione concedendo ai ricercatori l'accesso al controller della sua smart home. È stato scelto il controller perché è in grado di collegare e supervisionare tutte le operazioni dell’intera smart home e, in caso di una riuscita compromissione, consentirebbe ad un criminale informatico di penetrare nell'intero ecosistema domestico ed effettuare qualsiasi tipo di operazione, dallo spionaggio al furto fino al sabotaggio fisico.

La fase iniziale di raccolta delle informazioni ha portato gli esperti a identificare i vari vettori potenziali di attacco ovvero il protocollo di comunicazione wireless Z-Wave ampiamente utilizzato per la domotica, l’interfaccia web del pannello di amministrazione e l’infrastruttura cloud. Quest’ultima si è rivelata il vettore di attacco più efficace: l’esame dei metodi usati per elaborare le richieste del dispositivo ha rivelato una vulnerabilità nel processo di autorizzazione e la possibilità di esecuzione del codice a distanza.

Combinati tra loro, questi vettori permetterebbero a terzi di accedere a tutti i backup caricati sul cloud da tutti i Fibaro home center lite e di caricare, sempre sul cloud, backup infetti e, in seguito, di scaricarli su uno specifico controller, pur non avendo diritti di amministrazione sul sistema.

Per finalizzare l’esperimento, gli esperti di Kaspersky hanno effettuato un test di attacco sul controller. Per farlo, hanno preparato uno specifico backup con uno script protetto da password e sviluppato separatamente. Successivamente, tramite cloud, hanno inviato un’email e un SMS al dispositivo del proprietario, invitandolo ad aggiornare il firmware del controller. Come richiesto, la “vittima” ha accettato e scaricato il backup infetto. Questo ha permesso ai ricercatori di ottenere i diritti di amministratore sullo smart home controller, consentendo loro di manipolare l’ecosistema connesso. Per dimostrare il successo della loro intrusione nel sistema, i ricercatori hanno modificato la suoneria della sveglia. Il giorno dopo, il dipendente di Kaspersky è stato svegliato da una musica fatta di percussioni e bassi che suonava a tutto volume.

“Un vero criminale con accesso all’home center non si limiterebbe, come abbiamo fatto noi, a manomettere la sveglia. Uno dei compiti principali del dispositivo che abbiamo preso in esame è l’integrazione di tutte le “smart things”, si tratta di un task che consente al proprietario dell’abitazione di poterle gestire da un singolo home center. Un dettaglio che vale la pena sottolineare è che la nostra indagine ha utilizzato come target un sistema realmente implementato mentre in altre occasioni la maggior parte delle ricerche è stata condotta in laboratorio. La ricerca ha dimostrato che, nonostante una sempre maggiore consapevolezza riguardo la sicurezza dell’IoT, ci sono ancora delle criticità da affrontare. Ancora più importante, i dispositivi che abbiamo analizzato sono prodotti di massa impiegati all’interno di reti smart home funzionanti. Vogliamo ringraziare Fibaro per il suo atteggiamento responsabile sulla questione e per l’attenzione posta alla sicurezza informatica e li ringraziamo, inoltre, per aver reso la casa del nostro collega molto più sicura di quanto non lo fosse prima della ricerca”, dichiara Pavel Cheremushkin, Security Researcher di Kaspersky ICS CERT.

“L’infrastruttura IoT richiede un sistema complesso che lavori senza intoppi su molteplici livelli. Ciò implica notevoli lavori di implementazione e a livello di architettura. Apprezziamo molto le ricerche e gli sforzi compiuti da Kaspersky. L’azienda ci ha aiutato a lavorare sulla sicurezza dei nostri prodotti e servizi. Insieme, abbiamo eliminato le potenziali vulnerabilità. Raccomandiamo caldamente agli utenti di FIBARO di installare gli aggiornamenti e di controllare sempre che le email siano coerenti con gli annunci del sito web FIBARO. Gli aggiornamenti accrescono le funzionalità del sistema e al contempo rendono più difficile per un hacker il furto di dati personali”, aggiunge Krzysztof Banasiak, CPO di FIBARO.

Per la sicurezza dei dispositivi i ricercatori di Kaspersky raccomandano di:

· Valutare i rischi legati alla sicurezza qualora si decidesse di rendere una parte della propria vita più “smart”

· Fare una ricerca su internet circa le possibili vulnerabilità presenti prima di comprare un dispositivo IoT

· Oltre ai bug standard che si trovano nei nuovi prodotti, i dispositivi lanciati di recente potrebbero avere problemi di sicurezza che non sono stati ancora scoperti dai ricercatori. Con questa premessa, la scelta migliore è quella di acquistare prodotti che hanno già sperimentato diversi aggiornamenti software piuttosto che i prodotti più recenti rilasciati sul mercato.

· Assicurarsi che tutti i dispositivi siano aggiornati con i protocolli di sicurezza e i firmware più recenti. · Adottare il servizio Kaspersky Security Cloud che protegge l’account online dell’utente e la rete Wi-Fi di casa, assicurandosi che la private network rimanga privata: facendo questo, l’utente riceverà una notifica nel caso in cui ospiti indesiderati cerchino di connettersi proteggendo tutti i dispositivi IoT dell’abitazione. L’utente sarà automaticamente avvisato in caso di minacce alla sicurezza e sarà supportato da esperti che, se necessario, agiranno di conseguenza. Maggiori informazioni sul report sono disponibili su Securelist.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di Threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi di sicurezza innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi di sicurezza specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://t.me/KasperskyLabIT