Kaspersky estende la cooperazione con INTERPOL nella lotta congiunta al cybercrimine

Milano, 3 luglio 2019 - Kaspersky, società globale di sicurezza informatica e INTERPOL hanno firmato un nuovo accordo quinquennale per rafforzare la loro collaborazione nella lotta alla criminalità informatica in tutto il mondo. Questo è il secondo accordo tra le due parti dopo il primo firmato nel 2014.

Il 3 luglio, Eugene Kaspersky, CEO di Kaspersky e Tim Morris, Executive Director of Police Service di INTERPOL hanno firmato un accordo ufficiale in base al quale Kaspersky supporterà INTERPOL mettendo a disposizione dell’organizzazione gli esperti, la formazione e i dati di threat intelligence sulle ultime attività di criminalità informatica, rafforzando le capacità di threat hunting dell'organizzazione. La cerimonia della firma si è svolta durante l’INTERPOL World 2019 che è attualmente in corso a Singapore.

Questa cooperazione rafforza le relazioni già esistenti tra le due organizzazioni e garantisce che la condivisione di informazioni e tecnologie possa supportare INTERPOL nelle indagini relative alla criminalità informatica. Nell'ambito del nuovo accordo, Kaspersky condividerà le informazioni ottenute attraverso le proprie indagini sulle minacce informatiche e fornirà gli strumenti necessari per sostenere la digital forensics e consolidare gli sforzi per la prevenzione dei cyber attacchi.

"Le tecniche di attacco dei criminali informatici sono sempre più sofisticate e proprio per questo la collaborazione tra diversi ecosistemi così come la condivisione delle competenze è più che mai cruciale. Siamo entusiasti di rinnovare la partnership con INTERPOL e di consentire alle forze dell'ordine di disporre delle informazioni e delle tecnologie necessarie per combattere la criminalità informatica in tutto il mondo", ha dichiarato Eugene Kaspersky, CEO di Kaspersky, al termine della cerimonia.

Kaspersky riconosce la natura senza confini della criminalità informatica e partecipa regolarmente a operazioni congiunte e indagini sulle minacce informatiche collaborando con la comunità globale della sicurezza informatica, le organizzazioni internazionali come INTERPOL, le agenzie di polizia e i team CERT di tutto il mondo. Primo tra i fornitori di sicurezza informatica, l'azienda ha recentemente annunciato un servizio avanzato gratuito per le forze dell'ordine volto ad accrescere la consapevolezza sui servizi Kaspersky e su come possono aiutare a combattere la criminalità informatica e le sofisticate minacce informatiche. Ulteriori informazioni sul servizio sono disponibili a questo link.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi di sicurezza innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi di sicurezza specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

