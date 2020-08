ORGANO si unisce a IBM Food Trust per consentire una maggiore tracciabilità dei prodotti ORGANO in tutto il mondo

L'affidabilità del prodotto è alla base del nuovo modello di ecosistema del mercato verticale ORGANO

HONG KONG e NEW YORK, 9 luglio 2019 /PRNewswire/ -- ORGANO ha annunciato di essersi unito a IBM Food Trust, un ecosistema mondiale compatibile con la blockchain dedicato al settore alimentare. Utilizzando la soluzione, ORGANO costruisce una reale affidabilità per ogni prodotto ORGANO. L'annuncio della piattaforma, denominata "ORGANO Products Trust", è arrivato con l'introduzione del primo lotto di 5 prodotti ORGANO più venduti provenienti da diverse case produttrici da usare come prodotti pilota, testare e lanciare sulla piattaforma. La Piattaforma prevede di aggiungere altri 5 prodotti entro la fine dell'anno che coprono diversi mercati verticali tra cui bevande, cura della pelle e complementi alimentari.

Unendosi a Food Trust, ORGANO sta implementando una strategia di tracciabilità basata sulla condivisione selettiva di informazioni chiave sui prodotti ORGANO con gli stakeholder interessati, come consumatori, partner di fornitura, partner commerciali, partner di distribuzione e altro ancora, il tutto in modo altamente sicuro e autorizzato nella blockchain. Grazie alla realizzazione di questo altissimo livello di trasparenza, ORGANO è in grado di collaborare in maniera più efficiente con i suoi stakeholder attraverso mercati verticali, garantendo affidabilità su ogni prodotto ORGANO e creando nuove opportunità di mercato e di commercio per sé stessa e per i partner di fornitura all'interno della catena di fornitura globale ORGANO.

"Considerare l'affidabilità come parte del prodotto e facendo della fiducia una delle prime priorità del prodotto come quella degli altri suoi ingredienti consente di creare nuove opportunità per ORGANO in tutto il mondo," ha affermato Leonard Chin, Direttore Gestione delle Strategie Mondiali di ORGANO. "A differenza di altri ingredienti di prodotti commestibili, l'affidabilità non deve avere una data di scadenza.La piattaforma ORGANO Products Trust permette ai nostri stakeholder di scansionare un prodotto per interagire con informazioni dettagliate, tra cui fonte del prodotto, assicurazione qualità, logistica, rapporti di ispezione, dati dei fornitori, piattaforme commerciali e altro ancora.Stiamo creando un rapporto pionieristico tra la nostra catena di fornitura e i consumatori basata sul nostro nuovo modello di ecosistema del mercato verticale," ha continuato Chin.

Food Trust, una piattaforma di condivisione delle informazioni basata su una blockchain, collega in modo sicuro i dati della catena di fornitura attraverso l'ecosistema con fiducia e trasparenza. Oltre a fornire informazioni sulla provenienza, gli associati della rete ottengono vantaggi quali l'ottimizzazione dei processi della catena di fornitura, l'aumento della freschezza, il miglioramento della sicurezza alimentare, la riduzione al minimo di sprechi e frodi e altro ancora.

Realizzato sulla tecnologia open source basata su Hyperledger Fabric, Food Trust utilizza un modello di governance che garantisce alle aziende di poter stabilire regole su chi può vedere, e per quanto tempo, i dati caricati nella soluzione, e permette inoltre di avere il controllo dei propri dati anche dopo essere stati caricati in Food Trust.

"La tecnologia blockchain ha il potenziale per trasformare tutti i settori, soprattutto gli ambienti dove ci sono diversi stakeholder, aziende e organizzazioni come avviene in una catena di fornitura," ha dichiarato Raj Rao, Direttore Generale, IBM Food Trust. "Lavorare con ORGANO e il suo ecosistema di stakeholder, che include partner di fornitori, partner di distributori e altri, può aiutare ad affrontare alcuni dei punti critici dei mercati in cui ORGANO opera.

Informazioni su ORGANO Fondata nel 2008 e precedentemente conosciuta come Organo Gold, ORGANO è uno dei principali produttori e distributori mondiali di prodotti sani, convenienti ed economici del settore alimentare, nutrizionale e della bellezza. ORGANO è specializzata in prodotti alimentari e nutrizionali, bevande speciali, prodotti per la cura della persona e cosmetici. ORGANO fornisce qualità superiore, gusto e nutrizione in tutti i suoi prodotti di consumo e produce e commercializza prodotti di bellezza d'avanguardia basati su formulazioni vegetali brevettate. L'azienda opera attualmente nei cinque continenti.

Dichiarazione cautelativa Il presente comunicato stampa contiene "dichiarazioni previsionali" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni previsionali, contengono parole come "prevedere", "credere", "potrà", "anticipa", "crede", "stima" o "pianifica", che per loro natura definiscono questioni che sono, in misura diversa, incerte. Queste incertezze possono far sì che gli eventi futuri effettivi siano materialmente diversi da quelli espressi nelle nostre dichiarazioni previsionali. Non assumiamo alcun impegno in ordine all'aggiornamento delle nostre dichiarazioni previsionali.

