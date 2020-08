Retrica pubblica la stagione 2 con usabilità migliorata UI/UX

Retrica ha raggiunto 420 milioni di download nel mondo

Retrica rafforza il servizio Insight and Inspiration

SEOUL, Corea del Sud, 11 luglio 2019 /PRNewswire/ -- Retrica (attraverso l'AD Sangwon Park) svela un completo aggiornamento della sua versatile app di foto il 10 luglio. Questa popolare app permette agli utenti di combinare una varietà di colori e luci.

L' aggiornamento, Retrica stagione 2, disegnato per analizzare i modelli di utilizzo e migliorare l'usabilità della app sulla base dei risultati, rende anche l' UI/UX per scattare le foto (una delle funzioni principali di Retrica) più semplice e la sua collezione di filtri più facile da usare. Una gran varietà di formati, effetti di sfocatura zoom e orodatazione sono stati aggiunti per offrire più esperienze divertenti agli utenti.

Il servizio Inspiration, che Retrica è orgogliosa di presentare, è fatto da "View Finder" e "Insight". View Finder ti consente di condividere le foto che scatti usando Retrica, permettendoti di condividere la tua "esperienza di scena." Se clicchi su una foto postata su Inspiration, puoi vedere i filtri che darebbero una simile impressione cromatica. Insight fornisce contenuti che raccontano storie interessanti e facili da capire su colori, luci e foto che Retrica offre. Dovrebbero essere pubblicate in modo seriale una volta alla settimana.

"Retrica è cresciuta con la tendenza globale dei selfie ed è ora pronta per un nuovo balzo in avanti. I filtri di Retrica si affermeranno come lo strumento più semplice e facile da usare per registrare scene pienamente come esperienze utenti," ha detto l'AD di Retrica Sangwon Park. "Retrica continuerà a sviluppare nuovi filtri combinando colori, tonalità e luci per consentire agli utilizzatori di smartphone in tutto il mondo di fare foto più delicate, raffinate ed emozionali."

Puoi trovare la nuova Retrica sia su Google Play Store che su Apple App Store.

Informazioni su Retrica

Retrica è apprezzata per la sua qualità senza pari e la sua abilità di combinare una varietà di colori e tonalità in tutto il mondo compresi gli Stati Uniti, uno dei più duri campi di battaglia per le app mobili. Retrica, che aiuta a registrare un'esperienza di scena completa, cattura non solo gli utenti generali ma anche i creatori di contenuti con la sua passione per i filtri. Al giugno 2019, ha raggiunto 420 milioni di download accumulate nel mondo. Con sede a Seoul in Corea del Sud, Retrica ha attratto investimenti per 6 milioni di dollari da vari investitori come Bessemer Venture Partners, Goodwater Capital e Altos Ventures.

Retrica.co ). Per ulteriori informazioni, visita il sito Retrica ().