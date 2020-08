Lookcast è ora certificata SAP con il connettore Techedge per SAP C/4HANA Commerce

MILANO, 15 luglio 2019 /PRNewswire/ -- Techedge (BIT: EDGE) è orgogliosa di annunciare la certificazione del proprio connettore per SAP C/4HANA per Lookcast, una piattaforma di customer experience che ha rivoluzionato il concetto di catalogo.

Questo riconoscimento certifica la piattaforma Lookcast come soluzione completamente integrata per le aziende che si affidano a SAP C/4HANA Commerce. La connessione esclusiva tra l'applicazione Lookcast e SAP C/4HANA consente agli utenti di creare rapidamente cataloghi per la stampa e l'esperienza interattiva di acquisto, garantendo la sincronizzazione e la coerenza dei dati su tutti i canali.

Con Lookcast, i marchi riducono i costi di produzione dei materiali stampati e migliorano la customer experience per il canale e-commerce. Il connettore SAP Commerce di Techedge per Lookcast permette di allineare SAP Commerce e la piattaforma Lookcast, mantenendo la coerenza dei dati: prodotti e cataloghi creati in SAP Commerce diventano automaticamente disponibili per Lookcast, mentre i lookbook digitali creati in Lookcast possono essere direttamente pubblicati in SAP Commerce o qualsiasi altro canale che offra anche il monitoraggio del percorso del cliente.

"Il lancio del connettore SAP Commerce per Lookcast è un'importante novità che si aggiunge alla offering di Techedge per l'offerta di soluzioni di Customer Experience composite end-to-end per i nostri clienti," commenta Roberto Nicolino, Practice Manager SAP C/4HANA Commerce presso Techedge.

"In uno scenario digitale altamente competitivo, una presenza online e un e-commerce ad alte prestazioni non sono sufficienti per garantire la crescita dei rivenditori. Gli acquirenti cercano un engagement personalizzato e multicanale con i marchi preferiti", prosegue, "quindi l'abilità di offrire esperienze di acquisto potenziate fa davvero la differenza. Ottimizziamo le capacità di cross-selling, up-selling e siamo in grado di influenzare il valore complessivo del carrello per ciascun singolo cliente. Con il connettore SAP Commerce per Lookcast, i clienti che usano SAP C/4HANA Commerce sono ora in grado di creare cataloghi interattivi, sempre aggiornati con il pezzo più recente della collezione arrivato sul proprio e-commerce, in pochi clic".

nel SAP App Center . Il connettore è disponibile per il download

INFORMAZIONI SU LOOKCAST

LOOKCAST è un'azienda tecnologica innovativa fondata a Chicago (IL) nel 2012 con l'idea di trasformare il lookbook da un oggetto pensato per i canali tradizionali in uno strumento digitale.

La mission di LOOKCAST è portare i marchi oltre l'e-commerce, facendo evolvere i cataloghi tradizionali per creare esperienze digitali interattive, offrendo ai clienti un'esperienza di acquisto coinvolgente.

https://www.lookcast.com/

INFORMAZIONI SU TECHEDGE

La mission di Techedge è quella di aiutare le organizzazioni a trasformarsi in autentiche aziende digitali attraverso brevi cicli iterativi di innovazione improntata sul business.

Techedge offre soluzioni e servizi aziendali che combinano consulenze aziendali, competenze tecnologiche ed eccellenti capacità operative, con un approccio snello e improntato sulla fiducia.