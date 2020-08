Centric Software leader nella soddisfazione dei clienti

Il leader di mercato del PLM per fashion e retail registra livelli record di aggiornamenti da parte dei clienti e testimonianze pubbliche a sostegno di soluzioni innovative e best practice.

CAMPBELL, California, 17 luglio 2019 /PRNewswire/ -- Centric Software, il leader di mercato nel PLM (Product Lifecycle Management), è lieto di annunciare che un numero record di clienti ha aggiornato il proprio software Centric PLM per trarre vantaggio dalle innovazioni e best practice di settore offerte da questa soluzione leader di mercato. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative ad aziende di moda, retail, calzature, articoli per l'outdoor, prodotti di lusso e di largo consumo per aiutarle a realizzare obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.

"Oltre il 70% dei nostri clienti ha espresso pubblicamente la propria approvazione per Centric PLM, il che testimonia il nostro impegno nel fornire ai clienti innovazioni guidate dal mercato e best practice di settore. Nell'ultimo anno, ben 47 clienti, un numero record, hanno aggiornato Centric PLM, scegliendo di confermare la nostra collaborazione in qualità di partner PLM", afferma Ron Watson, VP of Product Development di Centric Software.

Ogni anno, con flusso costante, rilasciamo nuovi strumenti in Centric 8 PLM e, in particolare negli ultimi 12 mesi, più di 120 funzionalità significative oltre a nuove schede digitali che si sono aggiunte alla nostra rivoluzionaria piattaforma Centric Visual Innovation (CVIP)." continua Watson.

SM garantisce una rapida implementazione iniziale e, affrontando al contempo processi e scenari aziendali ottimizzati sul cliente tramite un'ampia gamma di punti di configurabilità, supporta implicitamente i futuri aggiornamenti, rendendoli semplici e fluidi". "Centric PLM è costruito in funzione della facilità di aggiornamento e della longevità del sistema" afferma Ravi Rangan, CTO di Centric Software. "E' altamente configurabile e ciò elimina i problemi di downtime e quelli di una soluzione personalizzata. La nostra metodologia Agile Deploymentgarantisce una rapida implementazione iniziale e, affrontando al contempo processi e scenari aziendali ottimizzati sul cliente tramite un'ampia gamma di punti di configurabilità, supporta implicitamente i futuri aggiornamenti, rendendoli semplici e fluidi".

Abbiamo sostituito con successo sistemi sviluppati internamente, sistemi di 19 fornitori di PLM, compresi quelli fortemente personalizzati basati su soluzioni dei principali fornitori di PLM." conclude Rangan.

Il numero record di aggiornamenti di Centric Software effettuati con successo è prova del suo solido rapporto con i clienti. Con un tasso di fidelizzazione dei clienti del 99% dall'inizio dell'attività dell'azienda nel 2006 e un tasso di soddisfazione dei clienti di oltre il 95% lo scorso anno, il leader di mercato del PLM ha decisamente un seguito fedele.

"Siamo rimasti colpiti dalla velocità dell'implementazione e da come il team di Centric abbia tenuto conto dei nostri feedback per apportare migliorie e per sviluppare nuove funzionalità. Dal momento in cui abbiamo selezionato Centric PLM, la nostra azienda ha continuato a crescere e Centric 8 ha sufficiente flessibilità e innovazioni per continuare a restare la nostra piattaforma anche in previsione della futura crescita." afferma Tim O'Brien, Director of Soft Armor and Design di Safariland.

"Siamo lieti che il numero di clienti che effettuano upgrade per stare al passo con le recenti innovazioni integrate in Centric PLM cresca ogni anno", afferma Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. " la fiducia dei nostri clienti nella nostra capacità di fornire il massimo in materia di innovazioni e best practice nel PLM è dimostrata dai tassi di adozione e fidelizzazione dei clienti, che sono i più alti del settore."

