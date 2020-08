I connettori QSFP-DD, le gabbie e i gruppi di cavi di TE Connectivity supportano velocità fino a 400 Gbps

Il nuovo design compatibile con le versioni precedenti consente facili aggiornamenti per i data center

HARRISBURG, Pennsylvania, 18 luglio 2019 /PRNewswire/ -- TE Connectivity (TE), leader mondiale nelle soluzioni di connettività innovative per applicazioni di calcolo ad alta velocità e di rete, ha presentato oggi i suoi nuovi connettori, gabbie e gruppi di cavi Quad Small Form Factor Pluggable Double Density (QSFP-DD), che rispondono alle esigenze dei data center di prossima generazione aumentando la densità attraverso un fattore di forma QSFP esistente per raggiungere velocità fino a 400 Gbps. Questa soluzione a 8 corsie è progettata sia per i protocolli 28G NRZ che 56G PAM-4, con una roadmap al 112G PAM-4 per futuri aggiornamenti dei sistemi.

A differenza di altre soluzioni 400G presenti sul mercato, i prodotti QSFP-DD sono compatibili con le versioni precedenti, che possono fornire un facile percorso di aggiornamento rispetto ai progetti QSFP esistenti. I prodotti QSFP-DD di TE sfruttano la tecnologia brevettata dei dissipatori di calore con pinne a cerniera che consente loro di lavorare in modo economico in applicazioni da 15-18 W.

TE offre un ampio portafoglio QSFP-DD che comprende gabbie da 1x1 a 1x6 e connettori SMT (a montaggio superficiale) con passo 0,8 mm, oltre a cavi di varie lunghezze e dimensioni di cavi dritti e passivi in rame. Sono disponibili per il cliente anche prodotti specifici con diversi tubi di luce, dissipatori di calore e gruppi di cavi, supportati da esperti di integrità del segnale TE.

"Mentre il mondo si dirige verso la connettività di nuova generazione nelle apparecchiature per data center, i progettisti hanno bisogno di nuove soluzioni di assemblaggio per connettori e cavi per supportare questo cambiamento", ha dichiarato Zach Galbraith, Product Manager di TE Connectivity. "Siamo entusiasti di essere per i nostri clienti uno dei principali fornitori di prodotti QSFP-DD, e di essere in grado di fornire una velocità di trasmissione dati di 400 Gbps attraverso un'unica porta. Questi prodotti garantiscono la necessaria flessibilità agli utenti finali, ai progettisti di piattaforme e agli integratori di sistemi del settore.

