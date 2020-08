FCA Italy e LexisNexis® Risk Solutions stanno sviluppando una collaborazione per nuovi servizi assicurativi

- La collaborazione in corso di sviluppo tra FCA Italy e LexisNexis Risk Solutions in Europa consentirà agli automobilisti, con il loro consenso, di avere accesso a servizi assicurativi personalizzati sfruttando la connettività dei veicoli, i dati relativi alla guida e i sistemi di assistenza per la sicurezza.

TORINO, Italy, 1 agosto 2019 /PRNewswire/ -- FCA Italy, costruttore automobilistico globale, e LexisNexis® Risk Solutions, leader nella fornitura di dati, analisi e tecnologia, svilupperanno una collaborazione che consentirà ai clienti FCA in Europa di accedere a una gamma di nuovi servizi di assicurazione auto personalizzati e vantaggiosi basati sia sullo stile di guida sia sui sistemi di sicurezza installati sui veicoli.

Per FCA l'iniziativa annunciata oggi rientra nell'ambito del nuovo "ecosistema" globale per veicoli connessi, annunciato lo scorso mese di aprile, che migliorerà le funzionalità online dei propri veicoli in tutto il mondo. La piattaforma, infatti, oltre ad offrire un ambiente tecnico ideale per i veicoli elettrici, supporterà anche la gamma di servizi per la mobilità di FCA, fra cui le opzioni di tariffe al chilometraggio, polizze assicurative basate sull'utilizzo effettivo del veicolo, noleggio auto a breve, medio e lungo termine e soluzioni di car sharing peer-to-peer.

Nello specifico, la collaborazione in corso di finalizzazione coinvolgerà i veicoli connessi FCA circolanti in Europa. LexisNexis Risk Solutions utilizzerà la sua competenza tecnologica nell'analisi dei dati e la sua profonda esperienza nella loro gestione per fornire alle compagnie assicurative soluzioni telematiche innovative e su misura per ogni consumatore.

FCA e LexisNexis svilupperanno la loro collaborazione attraverso un "Pan-European Insurance Panel", ossia una piattaforma paneuropea centralizzata di dati relativi alla guida e ai veicoli connesse, forniti dalle case automobilistiche e dalle compagnie assicurative che aderiscono a LexisNexis Telematics Exchange. I dati analizzati, utilizzati nel rispetto delle normative sulla privacy e con il consenso dei clienti al trattamento dei propri dati personali, permetteranno di avere una visione del rischio, del comportamento del conducente e del veicolo.

A partire dal 2020, i dati telematici dei clienti FCA e quelli relativi ai veicoli connessi FCA potranno essere condivisi, previo consenso dei clienti FCA, con LexisNexis e con le compagnie assicurative per accedere a polizze vantaggiose e personalizzate offerte dalle compagnie che fanno parte della piattaforma.

Santo Ficili - Head of EMEA Mopar Service, Parts & Customer Care, Italy Business Center & EMEA Sales Operation - ha così commentato lo sviluppo della collaborazione: "Il nostro rapporto con LexisNexis Risk Solutions è un connubio tra competenze tecnologiche e di gestione dati che ci permetterà di sviluppare nuovi prodotti e servizi per i nostri clienti sulla base dei loro dati di guida e dei sistemi di sicurezza installati sui veicoli. Insieme possiamo creare proposte innovative e offrire più libertà di scelta, più valore e più convenienza. La nostra partecipazione nel "LexisNexis Telematics Exchange" e la collaborazione con il "Pan-European Insurance Panel" contribuirà inoltre ad accelerare lo sviluppo di servizi di assicurazione per veicoli connessi".

"FCA assumerà un ruolo di primaria importanza nel settore automotive proponendo ai propri clienti servizi per auto connesse e utilizzando i dati al fine di ridurre il costo complessivo di proprietà", ha dichiarato Paul Stacy, Automotive Development Director di LexisNexis Risk Solutions. "L'interesse dei consumatori nel prestare il proprio consenso a condividere i dati è destinato a crescere perché avranno la possibilità di accedere a particolari servizi, e FCA è strutturata per soddisfare le esigenze di questa clientela evoluta".

