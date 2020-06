Supermicro amplia il suo portafoglio di sistemi vSAN per l'infrastruttura iper-convergente e lancia una nuova soluzione vSAN ad alte prestazioni

Il sistema BigTwin™ e Ultra SuperServer® offrono miglioramenti nelle prestazioni dell'infrastruttura a due cifre per distribuzioni mission-critical

SAN FRANCISCO, 26 agosto 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. SMCI), azienda leader a livello globale nella realizzazione di soluzioni di calcolo, storage, networking e informatica verde di livello enterprise, ha ampliato oggi il suo portafoglio di sistemi vSAN e ha aggiunto una nuova soluzione vSAN di classe enterprise, Ultra SuperServer, al suo ampio portafoglio di sistemi server completamente configurati e pronti alla distribuzione. Le soluzioni Supermicro, accoppiate al vSAN collaudato nel settore, offrono soluzioni chiavi in mano per il mercato dell'infrastruttura iper-convergente.

"La soluzione iper-convergente Supermicro Ultra vSAN ottiene miglioramenti di prestazioni dell'infrastruttura a due cifre (24%) rispetto alle piattaforme precedenti per le reti virtualizzate", ha affermato Charles Liang, Presidente e AD di Supermicro. "Gli Ultra SuperServers 2U/1U di Supermicro sono configurabili con il supporto di 20, 10, 4 o 2 unità NVM scambiabili a caldo e sfruttano i processori scalabili Intel® Xeon® di seconda generazione e gli SSD Intel® Optane™ DC. BigTwin, un sistema multi-nodo ad alta densità (nodo 2U-4) è ottimizzato per applicazioni mission-critical che supportano un massimo di 6 TB di memoria per nodo e sono configurati per l'infrastruttura iper-convergente. Entrambi i sistemi sono ideali per carichi di lavoro specifici che offrono semplicità operativa, scalabilità, bassi costi di proprietà totali e risparmi di risorse per distribuzioni aziendali intelligenti".

I sistemi chiavi in mano di server Ultra SuperServer e BigTwin™, insieme alla gamma completa di nodi pronti per vSAN di Supermicro accelerano la transizione definita dal software, ottimizzano l'infrastruttura dei data center e prioritizzano la selezione e distribuzione dell'hardware e software dei data center.

Gli Ultra SuperServers 2U/1U di Supermicro sono altamente configurabili per diversi tipi di distribuzioni. Le piattaforme Ultra SuperServer supportano un grande numero di unità NVMe e ampie corsie PCI-E per accogliere schede di interfaccia di rete (NIC) che forniscono larghezza di banda sufficiente per l'accesso esterno su tessuti.

BigTwin con processori scalabili Intel® Xeon® di seconda generazione vanta un modulo di rete I/O Supermicro (SIOM) flessibile e che consente di risparmiare risorse e supporta All-Flash NVMe. Configurato con SSD Intel® Optane™ DC e NVMe come cache per SDS ad alte prestazioni, questa soluzione accelera le prestazioni di archiviazione fino a 3 volte. La durata è migliore, fino a 30 scritture sui dischi per giorno (DWPD), per ampliare il ciclo di vita delle distribuzioni.

Supermicro metterà in mostra questi nuovi sistemi e altri prodotti allo stand 965 di VMworld 2019, 25 - 29 agosto, presso il Moscone Center, San Francisco, CA.

