Una nuova visione: The Business Debate si sottopone al rebranding trasformandosi in TBD Media Group

LONDRA, 5 settembre 2019 /PRNewswire/ -- Oggi gli introiti delle 10 società private più grandi al mondo corrispondono alla somma del PIL di oltre 180 Paesi; secondo l'OCSE, in media solo il 15-20% della forza lavoro totale è impiegato nel settore pubblico. Questa cifra è in calo di anno in anno.

Al giorno d'oggi, molte società hanno effettivamente bisogno di acquisire una maggiore consapevolezza dal punto di vista sociale e ambientale. E anche di dimostrare una maggiore convinzione nelle proprie attività. Tutto questo denota che le maggiori organizzazioni del mondo hanno un enorme interesse nel dare il proprio contributo alla società analogamente a quanto fa solitamente un Paese o un governo.

Le organizzazioni di tutto il mondo stanno già mettendo a punto e implementando delle soluzioni che stimolano l'evoluzione della società, ma hanno bisogno di un modo per comunicare le loro attività.

Per rispondere a questo crescente bisogno The Business Debate, un'agenzia specializzata nella produzione di contenuti personalizzati con sedi a Londra, New York, Berlino e Francoforte – ha riorientato la propria strategia con un rebranding in TBD Media Group. Il re-brand rientra nella più ampia strategia del gruppo al fine di affermarsi come uno studio full service specializzato nella produzione e distribuzione di contenuti.

"Sappiamo che le organizzazioni del settore privato affrontano già le sfide della società in maniera proattiva", ha spiegato Paolo Zanini, Amministratore delegato di TBD Media Group. "Vogliamo aiutarle a comunicare le innovazioni e quanto di positivo hanno fatto per le proprie comunità".

TBD Media Group effettuerà una campagna video che stimolerà il coinvolgimento degli stakeholder in collaborazione con le principali testate e i più importanti mezzi di informazione del mondo (Reuters, The Telegraph, De Welt, Bloomberg e South China Morning Post) unitamente a lungometraggi e contenuti originali, che andranno ad aggiungersi ai servizi di marketing con contenuti specialistici.

Sfruttando la sua portata globale e l'esperienza nel campo della narrazione, il TBD Media Group approfondirà le questioni che interessano la società attraverso i tre rami aziendali: TBD Create, TBD Campaigns e TBD Films.

