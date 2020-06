Diesel mette il turbo alla tecnologia con il suo smartwatch più audace

La nuova tecnologia brevettata consente agli utenti di effettuare e ricevere telefonate tramite Bluetooth

MILANO, 6 settembre 2019 /PRNewswire/ -- In linea con il suo stile intrepido, Diesel lancerà il nuovissimo smartwatch touchscreen a Natale 2019. Con Wear OS by Google™ e la piattaforma Qualcomm® Snapdragon Wear™ 3100 integrati, il nuovo smartwatch Diesel On Axial presenta un altoparlante e una nuova tecnologia che presto consentiranno agli utenti iPhone e Android™ di effettuare e ricevere telefonate direttamente dal proprio orologio.

Dotato delle ultime tecnologie wearable, lo smartwatch Axial mira a fornirti delle prestazioni che siano alla tua altezza. Come previsto, Diesel si spinge oltre i limiti del design tradizionale degli smartwatch con un look complessivo ispirato al movimento architettonico del Brutalismo, nato intorno alla metà del XX secolo. Pulsanti resistenti, rivetti in acciaio e anima in alluminio conferiscono all'orologio un aspetto unico. La cassa industriale di Axial è disponibile in acciaio color canna di fucile, argento e bronzo. Si possono scegliere tre diversi cinturini — nero in pelle, blu in denim e color canna di fucile in acciaio — per adattare l'orologio al tuo stile di vita.

Diesel è sinonimo di quadranti creativi e interattivi, e lo smartwatch Axial non fa eccezione. Un nuovo quadrante, chiamato "Information Tunnel" (galleria delle informazioni), ha un effetto psichedelico simile a una galleria che dà l'illusione del 3D. Il quadrante "Globe" presenta una sfera girevole che gli utenti possono azionare con un semplice tocco. Utilizzando il mappamondo mobile, è possibile scegliere due fusi orari aggiuntivi da visualizzare sul quadrante. A livello di quadranti, è disponibile il Flicker fluo e il quadrante interattivo del battito cardiaco, che crea un effetto acqua increspata quando viene toccato.

Infine, lo smartwatch Axial disporrà anche di effetti meteorologici, animazioni interattive a livello del quadrante che mostrano il meteo in tempo reale e si aggiornano in base alla tua posizione. Nuvole o sole, pioggia o vento: sarai sempre aggiornato sulle condizioni del tempo senza mettere piede fuori casa.

LE NOVITÀ

Nuovo altoparlanteGrazie all'altoparlante, gli utenti possono accettare le chiamate in arrivo direttamente sullo smartwatch. Utilizzando un'app brevettata, gli utenti Android e iPhone possono effettuare e ricevere telefonate direttamente dal loro orologio. Inoltre, gli utenti possono parlare con l'Assistente Google e ricevere avvisi audio delle notifiche direttamente dal loro smartwatch.

Modalità batteria a durata prolungataFossil Group ha sviluppato e brevettato un'esperienza smartwatch che prevede quattro modalità di utilizzo della batteria, offrendo all'utente il pieno controllo del suo smartwatch e consentendo una durata della carica prolungata.

Questa nuova esperienza offre una "Modalità batteria a durata prolungata", che consente di estendere la durata della batteria di diversi giorni con una sola carica e di continuare nel contempo a usufruire di funzioni essenziali come le notifiche e il battito cardiaco.

Più spazio di archiviazione. Più memoria.Grazie agli 8 GB di spazio di archiviazione, gli utenti possono scaricare ancora più contenuti, mentre la maggiore memoria a disposizione migliora le prestazioni complessive.

LE FUNZIONI NOTE

L'Assistente Google*Fai più cose con la tua voce. Fai domande all'Assistente Google, impartisci istruzioni, imposta promemoria e molto altro. * L'assistente vocale varia in base all'area geografica. Tiko Assistant disponibile in Cina e Assistente Google disponibile in lingue selezionate

Google Pay™*I pagamenti NFC tramite Google Pay permettono di effettuare acquisti usando il proprio smartwatch.* Alipay è disponibile in Cina solo con pagamenti basati su codice QR. Google Pay è disponibile in Paesi selezionati.

Monitoraggio GPSLascia il telefono a casa durante le tue passeggiate, escursioni o corse: il GPS integrato monitora le distanze direttamente dallo smartwatch.

Monitoraggio del battito cardiacoMonitora il battito cardiaco durante numerosi tipi di allenamento grazie a Google Fit™.* Il fitness tracker varia in base all'area geografica. Tic Health è disponibile in Cina.

SwimproofÈ disponibile il monitoraggio del nuoto tramite le app fitness di terzi.

Condizioni meteorologicheLa scheda Meteo aggiorna automaticamente le condizioni attuali e previste.

T-ON-ILa micro-app esclusiva di Diesel che funge da assistente al polso, fornendo notifiche con lo stile unico di Diesel.

Le funzionalità aggiuntive includono:Quadranti personalizzabiliNotifiche smartphoneMonitoraggio attivitàCarica rapidaGestisci la tua musica

www.diesel.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo a ottobre 2019. Lo smartwatch Diesel On Axial sarà presentato all'IFA nello stand del Gruppo Fossil, Messe Berlin Messedamm 22 Padiglione 4.2. Stand 221. Avrà un costo di 350 € e sarà disponibile nei negozi Diesel, online sue presso rivenditori selezionati in tutto il mondo a ottobre 2019.

Informazioni su DieselDiesel è un innovativo marchio lifestyle internazionale, che produce una vasta gamma di jeans, abbigliamento e accessori. Creato nel 1978, Diesel si è evoluto da pioniere nel denim a leader dell'abbigliamento casual premium, diventando una vera alternativa ai marchi affermati del lusso. Nonostante la forte crescita, la filosofia di Diesel è rimasta invariata: un marchio che rappresenta passione, individualità ed espressione di sé.

Gli smartwatch dotati di Wear OS by Google sono compatibili con telefoni iPhone® e Android™. Google, Wear OS by Google, Google Pay e Google Fit sono marchi registrati di Google LLC. Wear OS by Google funziona con smartphone dotati di sistema operativo Android 4.4 e versioni successive (Go Edition esclusa) o iOS 10 e versioni successive. Le funzionalità supportate possono variare in base alla piattaforma e al Paese.

* Disponibile in mercati selezionati.

