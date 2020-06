Huion presenta Inspiroy Ink H320M e Kamvas Pro 16 Premium all'IFA 2019 a Berlino

BERLIN, 6 settembre 2019 /PRNewswire/ -- Huion Animation Technology partecipa all'IFA a Berlino per mostrare al mondo i propri dispositivi più recenti per la creazione di elementi grafici. Il primo prodotto della serie Inspiroy Ink, H320M e l'unico che può vantare la più elevata gamma di colori nelle linee di prodotti Huion, e Kamvas Pro 16 Premium sono presenti per poter colpire l'attenzione di persone da parti diverse del mondo.

Inspiroy Ink H320M è il primo tablet con penna del settore che unisce un tablet con penna e un tablet LCD per la scrittura. Questa combinazione non solo ottimizza l'usabilità del dispositivo, ma offre maggiore comodità agli utenti. La tecnologia E-paper utilizzata nei tablet garantisce consumi energetici ridotti del tablet per la scrittura, e in questo modo la batteria a bottone integrata è in grado di supportare gli utenti che disegnano sull'LCD per quasi due anni. Quattro piedini in gomma fissati all'LCD e la custodia del tablet fornita con il dispositivo sono in grado di proteggere l'ara di lavoro su entrambi i lati da graffi durante il disegno. 8192 livelli di sensibilità per la pressione e una velocità di rapporto di 266PPS del tablet con penna possono offrire agli utenti un'esperienza realistica e senza problemi per il disegno, con una resa perfetta delle loro capacità di disegno. Basta abbozzare sull'LCD non appena arriva un'idea e poi trasformarla in realtà sull'altro lato. Basta rovesciarlo e continuare. Le idee non andranno più perse e non ci saranno interruzioni nel processo creativo.

Kamvas Pro 16 Premium è lo schermo con penna che può vantare la più elevata gamma colori, 150% sRGB, tra le linee di prodotti Huion. Inoltre, il rapporto del contrasto di 1200:1 del dispositivo è anche il più elevato al momento, che potrebbe dare maggiore vivacità ai lavori sullo schermo. L'applicazione di una laminazione completa e del vetro antiriflesso riduce al minimo la parallasse dello schermo e allo stesso tempo consente agli utenti di avere la stessa esperienza dell'attrito della penna su carta. Sul pannello ci sono in totale 6 tasti a pressione programmabili, che consente agli utenti di personalizzare la visualizzazione della loro penna e di migliorare l'efficienza del loro lavoro.

www.huion.com Il mantra di Huion è "Chiesto dagli utenti, partecipazione degli utenti e orientato agli utenti" e guida la società verso un futuro migliore in cui tutti i clienti troveranno il loro tablet ideale con penna Huion. Per avere un'idea di quale potrebbe essere un tablet ideale Huion, visitare