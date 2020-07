Techedge e Salesforce: una nuova partnership per rinforzare l'offerta in ambito CRM per le aziende italiane

MILANO, 16 settembre 2019 /PRNewswire/ -- Techedge (BIT: EDGE), azienda globale di consulenza, strategia digitale e soluzioni aziendali, ha siglato un'importante partnership con Salesforce (NYSE: CRM), leader mondiale nel CRM, qualificandosi come Partner per il mercato italiano.

Questo riconoscimento rafforza la posizione dell'azienda come leader nella fornitura di servizi, soluzioni e consulenza in ambito CRM per le aziende di tutte le dimensioni. Tramite questo risultato, Techedge conferma la sua vocazione innovativa e la volontà di supportare e guidare i propri clienti in un percorso di Business Transformation, che passa attraverso la rivoluzione Digitale dei processi Sales, Service, Marketing e Commerce, sfruttando l'intelligenza predittiva integrata, le logiche più evolute del "design mobile-first" e la massima agilità offerta da un CRM completamente in Cloud.

"In Techedge, abbiamo investito nello sviluppo della nostra esperienza in area CRM come componente essenziale dei modelli di business digitale dei nostri clienti", afferma Marco Scotti, Managing Director di Techedge, "siamo entrati in una fase in cui le aspettative delle aziende sono estremamente elevate e la capacità di disegnare e realizzare soluzioni di Customer Experience omnicanale, personalizzate, real-time, che sfruttano al massimo il valore dell'Intelligenza Artificiale, sarà sempre più cruciale per un business di successo".

"Siamo felici che un'azienda importante e con forti competenze come Techedge entri a far parte del nostro network di partner", ha aggiunto Marco Marcone, Regional Vice President Alliances & Channel. "Salesforce sta crescendo a ritmi importanti in tutte le aree geografiche e l'Italia rappresenta una punta di diamante a livello mondiale. Siglare una partnership con un'azienda come Techedge che grazie a un team di 150 specialisti ha già forti competenze in area CRM, rappresenta una grande opportunità per le aziende italiane alla costante ricerca di partner qualificati in grado di aiutarle nei loro percorsi di trasformazione digitale".