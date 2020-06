Supermicro introduce sistemi Edge di classe server per soluzioni Open RAN (Radio Access Network) 5G

I nuovi SuperServer offrono software O-RAN a piattaforma aperta, processori Intel Xeon scalabili, GPU, FPGA e case protettivi di grado IP65 per l'utilizzo in torri cellulari su tralicci di sostegno.

SAN JOSE, California, 3 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), azienda leader a livello globale di enterprise computing, storage, soluzioni di networking e soluzioni di calcolo rispettose dell'ambiente, ha annunciato nuove soluzioni per l'implementazione di torri cellulari 5G che sfruttano SuperServer completamente configurabili, basati su processori Intel Xeon scalabili di seconda generazione, software O-RAN conformi di partner e capaci di operare in ambienti difficili. Queste capacità accelerano l'evoluzione della rete mobile da hardware/software proprietario a software open-source e hardware disaggregato per le installazioni 5G.

"I clienti dei data center di Supermicro e gli operatori di telecomunicazioni globali richiedono soluzioni hardware e software 5G disaggregate non proprietarie a supporto di reti multi-vendor su scala web", ha dichiarato Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. "Le nuove soluzioni SuperServer di Supermicro forniscono all'infrastruttura di rete 5G la massima flessibilità di implementazione nonché un efficiente costo totale di proprietà (TCO) ".

I due nuovi sistemi Supermicro sono i primi server per 5G, l'Intelligent Edge e altre applicazioni embedded basate su processori Intel Xeon di seconda generazione. L'E403-9PFN2T è stato costruito per ambienti esigenti e include tre slot PCI-E per schede di accelerazione GPU e FPGA. Il 1U 1019P-FHN2T è più compatto e adatto ad ambienti controllati come micro data center e centraline riadattate e dispone di due slot PCI-E a tutta altezza.

Grazie a questi slot di espansione, Supermicro è in grado di fornire Edge AI Inferencing in tempo reale tramite schede GPU, nonché di accelerare il software RAN 5G e le comunicazioni a standard aperto fra diversi siti grazie alla scheda di accelerazione programmabile Intel FPGA N3000. Questi nuovi server completano i modelli Supermicro di notevole successo basati su Xeon D: 1019D e E403. Supermicro sta sviluppando case protettivi di grado IP65 per soddisfare le esigenze di ambienti esterni come le torri cellulari e le microcelle.

Supermicro è leader di mercato nella fornitura di piattaforme per server hardware aperte, ad alte prestazioni ed efficienti dal punto di vista energetico, estendendo la gestione remota a livello di data center a piattaforme di elaborazione edge. Supermicro vanta una notevole esperienza con la virtualizzazione e i contenitori, compresi software come Kubernetes e VMware. La nuova architettura 5G si basa su piattaforme hardware aperte collegate da interfacce standardizzate ed elementi di rete virtualizzati. Supermicro ha aderito alla O-RAN Alliance per facilitare la realizzazione di un'architettura RAN 5G aperta e cloud-nativa; queste soluzioni supporteranno in parallelo il 4G mano a mano che le reti passeranno al 5G.

La rete di base 5G si trasformata in un modello virtualizzato su hardware per data center dove l'architettura per il risparmio delle risorse di Supermicro offre piattaforme informatiche innovative come il BigTwin™ multi-nodale ad alte prestazioni e i prodotti ad alta densità SuperBlade® e MicroBlade™. Questi sistemi che sfruttano il raffreddamento condiviso e l'efficienza energetica, fanno uso di una struttura disaggregata per accomodare gli ultimi aggiornamenti senza lo spreco rappresentato dalla rimozione e sostituzione di interi rack di server.

