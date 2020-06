Scegliere i regali di Natale diventa un gioco: Nell'era digitale la fonte d'ispirazione sono i social

MILANO, 4 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- eBay festeggia il Natale presentando #eBayGiftMatch, otto metodi di ricerca "social", sviluppati in collaborazione con Friendz – la community di oltre 300.000 utenti italiani - per individuare il regalo perfetto. Una "caccia al tesoro" dove foto e post si rivelano importanti indizi.

Con #eBayGiftMatch, eBay trasforma in gioco lo shopping natalizio, momento che per ben 11,3 milioni di italiani si rivela, invece, fonte di stress. E di spreco: stando all'ultima ricerca di mercato eBay*, le feste passate hanno lasciato nelle case degli italiani oltre 66,6 milioni di regali non graditi per un valore stimato in oltre 2 miliardi e 800 milioni di euro spesi inutilmente. La soluzione allo spreco è Social: un mare di indizi e suggerimenti che, se saggiamente interpretati, possono trasformare uno dei tanti regali ricevuti nella sorpresa perfetta di questo Natale.

* Fonte: Ottobre 2019. Sondaggio online omnibus TNS.