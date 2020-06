AXLOIE presenta auricolari futuristici e svela la mascotte del suo brand

SHENZHEN, Cina, 5 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- AXLOIE, una nuova stella nascente fra i brand audio specializzata in altoparlanti e cuffie Bluetooth annuncia contemporaneamente cinque nuovi prodotti e una mascotte super carina, in quella che è la sua mossa più importante dell'anno. L'azienda si concentra sulle novità più importanti di seguito: gli auricolari serie Attitude A2 e la mascotte del brand.

La serie Attitude A2 è il prodotto di punta fra gli auricolari Bluetooth di AXLOIE. Con gli indicatori di respiro al laser, gli auricolari danno una sensazione futuristica, come due semi in una custodia di ricarica a forma di capsula.

"Il nostro team ha creato uno slogan memorabile, rinfresca le tue orecchie, non solo relativamente al design esclusivo ma anche per la qualità del suono. Gli auricolari danno vita alle vostre orecchie in stile e fanno fiorire la vostra musica", afferma il designer Andy Tong.

Queste sono le caratteristiche tecniche salienti di Attitude A2:

In base ai principi del brand (saggezza, agilità, felicità e amore), il team di AXLOIE ha anche progettato un'adorabile mascotte. Si tratta di un'immagine animata del logo AXLOIE, che condivide il medesimo nome, "AXLOIE", con il brand. È un elfo intelligente, con una capigliatura esclusiva come se potesse inviare segnali wireless, riprendendo la funzione Bluetooth di AXLOIE.

Nella storia, AXLOIE viaggia nell'universo in una capsula spaziale, che è la custodia di ricarica di Attitude A2. Riceve aiuto dalle persone sulla Terra, quindi vuole costruire un mondo che fornisce supporto. "Abbiamo progettato questa mascotte kawaii per dare più divertimento e fiducia ai nostri utenti. Rappresenta la musica wireless ma connette le persone", ha affermato il designer Even Timm.

Per interagire con i fan durante la stagione delle vendite, AXLOIE ha invitato a sponsorizzare questi nuovi arrivi, fra cui Attitude A2, anche alcuni influencer conosciuti per i viaggi, il fitness o lo stile di vita. La campagna ha attratto più di 10.000.000 di fan o spettatori e ha ricevuto quasi 800.000 "mi piace".

"Sia che si tratti di presentare la mascotte o di lavorare con gli influencer, tutto ciò che desideriamo è non solo vendere prodotti ma anche fornire uno stile di vita positivo e wireless per gli utenti di AXLOIE. Lo si capisce già dal nome Attitude A2: con un buon atteggiamento, si può vivere una vita davvero solida", ha affermato l'AD August Chow.

Al momento il brand sta partecipando alla stagione delle vendite per la prima volta, riducendo i suoi prezzi pazzi per i fan AXLOIE. Le offerte durano fino all'8 dicembre sul suo sito web.

Informazioni su AXLOIE

AXLOIE è un brand audio leader nel mondo che offre stereo realmente wireless, con auricolari e altoparlanti Bluetooth di altissima qualità in tutto il mondo. La mission del brand è connettere il mondo con i prodotti audio intelligenti per rendere la vita più facile e più piacevole.

Per ulteriori informazioni, visitare:

www.axloie.com Negozio Amazon di AXLOIE: www.amazon.com/axloie Pagina Facebook: www.facebook.com/Axloie/ Instagram: www.instagram.com/axloie/ Twitter: twitter.com/AxloieOfficial YouTube: www.youtube.com/channel/UCHNXPsMV16pXGr-1zwYaF2Al Per collaborazioni commerciali: marketing03@axloie.com Sito AXLOIE:Negozio Amazon di AXLOIE:Pagina Facebook:Instagram:Twitter:YouTube:Per collaborazioni commerciali:

Contatto per i media: Louis Lv, +86-18948189934

