Il secondo rapporto annuale di Supermicro per data center green rileva le opportunità per risparmiare milioni in costi energetici e ridurre i rifiuti elettronici

rapporto annuale su Data Center e Ambiente che si basa su un'indagine del settore su oltre 5.000 professionisti IT. I risultati hanno dimostrato che ancora quest'anno la maggioranza dei leader dei data center non tiene pienamente in considerazione le iniziative ecologiche per la crescente introduzione delle infrastrutture di data center, accrescendo così i costi del data center e impattando sull'ambiente. SAN JOSE, California, 10 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), leader globale nelle tecnologie di enterprise computing, storage, soluzioni di rete e informatica verde, ha pubblicato oggi il suo secondoannuale su Data Center e Ambiente che si basa su un'indagine del settore su oltre 5.000 professionisti IT. I risultati hanno dimostrato che ancora quest'anno la maggioranza dei leader dei data center non tiene pienamente in considerazione le iniziative ecologiche per la crescente introduzione delle infrastrutture di data center, accrescendo così i costi del data center e impattando sull'ambiente.

Supermicro conduce questa indagine annuale per riferire sullo stato del settore, fornire considerazioni sull'acquisto di apparecchiature per il data center, ed aiutare i leader dei data center a meglio quantificare le loro decisioni per l'impatto ambientale di lungo termine attraverso il risparmio energetico e la riduzione dei rifiuti elettronici.

Risultati principali:

In generale, le risposte degli esperti IT delle PMI, delle grandi aziende e delle società prestigiose hanno mostrato che la maggior parte delle aziende (86%) non considera l'impatto ambientale delle proprie strutture come fattore importante per i loro data center:

Quasi 9 su 10 data center non sono progettati per l'efficacia energetica ottimale, con potenziale costo per ciascun data center di oltre 1,4 milioni di dollari all'anno sulla base delle medie nazionali:

Le modalità principali per gestire hardware di server sorpassati dei data center sono cambiati in maniera preoccupante dal 2018. Nel 2019, il numero di aziende che riciclano i loro hardware dismessi è crollato ovunque:

I cicli di aggiornamento dell'hardware ottimizzato ridurrebbero i rifiuti elettronici di oltre l'80% e realizzerebbero una performance migliorata del 15% abbassando al contempo i costi di acquisizione del 44%, riducendo potenzialmente il capitale di spesa annuo di 900.000 dollari e i risultanti rifiuti elettronici di 12 tonnellate.

"I risultati dell'indagine 2019 stabiliscono ancora una volta che la considerazione per l'impatto ambientale nella selezione dell'apparecchiatura per data center continua ad essere una sfida per il settore IT," ha detto Charles Liang, presidente e AD di Supermicro. "Noi continuiamo a focalizzarci su un'architettura salva-risorse per aiutare i clienti finali a risparmiare sia l'energia che i costi di acquisizione hardware riducendo allo stesso tempo l'impatto ambientale."

L'architettura salva-risorse di Supermicro disaggrega CPU e memoria così come altri sottosistemi, così che ciascuna risorsa possa essere aggiornata in modo indipendente, consentendo ai data center di ridurre i costi del ciclo di aggiornamento e il loro impatto sull'ambiente. Quando li si guarda in un ciclo di refresh dai due ai quattro anni, i server Supermicro salva-risorse offrono, in media, server più efficienti e più performanti a costi inferiori rispetto a quelli dei modelli tradizionali rip-and-replace permettendo ai data center di ottimizzare indipendentemente l'adozione di tecnologie nuove e migliorative.

Il secondo rapporto annuale Supermicro Data Center e Ambiente fornisce una panoramica dei trend principali che modellano la realizzazione e la strategia delle infrastrutture IT. Quest'anno, il sondaggio è stato condotto via email nell'ottobre 2019. Comprende le risposte di 1.362 operatori di data center e professionisti IT di tutto il mondo provenienti da imprese, service providers e PMI, e rappresenta una sezione articolata ed esauriente di elementi demografici chiave quali mansione lavorativa, geografia del data center, settore verticale e dimensione.

"Il sondaggio globale di Supermicro basato a San Jose sui data center green rivela che la maggior parte delle aziende non considera attentamente il consumo energetico e la riduzione dei rifiuti elettronici quando scelgono l'apparecchiatura per data center," ha detto Sam Liccardo, sindaco della città di San Jose. "In quanto azienda leader della Silicon Valley in innovazione e sostenibilità, Supermicro ha da tempo propugnato l'informatica verde, ed io invito il settore tutto a saperne di più sui suoi impatti ed opportunità."

L'industria dei data center deve fare molte migliorie per essere considerata green. Scegliere un'apparecchiatura per data center innovativa che si fondi sugli avanzamenti tecnologici può impattare significativamente l'ambiente. Ad esempio, le configurazioni disaggregate dei server possono portare a notevoli risparmi di aggiornamento e all'opportunità di trarre rapidamente vantaggio dalle ultime tecnologie di server per ridurre i cicli di refresh.

Un'altra considerazione è l'efficacia energetica dei data center. I server ad elevata efficienza e alta densità possono ridurre il fabbisogno energetico e lo spazio fisico necessitato. Inoltre, i sistemi progettati per supportare il raffreddamento ad aria libera, che non richiede condizionatori d'aria da sala informatica (CRAC) per il raffreddamento, possono anche ridurre i requisiti energetici del data center.

