Techedge accoglie ESGeo, la Piattaforma di Intelligenza Sostenibile

MILANO, 13 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- Techedge (BIT: EDGE) è orgogliosa di annunciare l'aggiunta di un nuovo brand al portafoglio dell'azienda: ESGeo, un'applicazione cloud, integrata e appositamente progettata per gestire l'intera value chain della sostenibilità aziendale, in grado di misurare, gestire e pianificare gli impatti sull'Ambiente, la Società e la Governance.

La piattaforma ESGeo consente alle aziende di raccogliere dati non finanziari, creare report dettagliati sulla sostenibilità, definire budget e monitorare risultati aggregati anche per business-unit o singolo manager. Con ESGeo l'azienda si dota di un strumento in grado di individuare e misurare gli impatti dei fattori ESG, confrontando l'attuale posizionamento rispetto agli obiettivi, alle aziende di settore e alle "best practice" di mercato.

Dotato di un workflow strutturato, sviluppato per garantire tracciabilità e provenienza del dato, permette di aumentare il coinvolgimento dei manager nel conseguimento degli obiettivi di sostenibilità aziendale e migliorare la comunicazione verso gli stakeholder esterni, inclusi investitori, agenzie di rating e istituzioni finanziarie.

"ESGeo è una piattaforma di intelligenza sostenibile, in grado di migliorare la misurazione, la gestione, il controllo e la reportistica delle variabili non finanziarie. La flessibilità di utilizzo permette di "materializzare" e gestire la sostenibilità aziendale con efficacia. Comunicando in maniera trasparente impatti e reali miglioramenti si ottiene un maggior coinvolgimento di tutti gli stakeholders", spiega Fabrizio Fiocchi, CEO di ESGeo. "I risultati non finanziari sono sempre più importanti per investitori, agenzie di rating e operatori di mercato. La capacità di far leva su questi fattori, utilizzando uno strumento avanzato come ESGeo, aumenta il valore del Board, riduce il rischio di controversie sulle tematiche ESG e incrementa la quotazione degli asset aziendali", conclude.

"Riteniamo che la tecnologia debba essere al servizio del benessere, con l'obiettivo finale di migliorare la qualità della vita, per questo motivo siamo orgogliosi di lanciare il progetto ESGeo", aggiunge Domenico Restuccia, CEO di Techedge Group. "La maggior parte dei CEO considera oggi la sostenibilità come parte integrante della pianificazione strategica dell'azienda. Ma se non vogliamo limitarci solo ai buoni propositi, questa nuova consapevolezza deve essere in grado di diffondersi in tutta l'organizzazione. Per essere efficaci dobbiamo poter misurare i fattori ESG attraverso processi digitali strutturati e tracciabili e i membri del Board devono rimanere costantemente coinvolti tramite MBO".

