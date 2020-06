Gympass lancia un nuovo Technology Hub a Lisbona con l'acquisizione di Flaner, leader nel settore dell'intelligenza artificiale

NEW YORK, 16 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- Gympass, la piattaforma di corporate wellness più grande al mondo, ha annunciato il lancio di un nuovo Technology Hub in seguito all'acquisizione di Flaner, una piattaforma emergente di memory extension con base a Lisbona, Portogallo. Grazie alla tecnologia di Artificial Intelligence e di Machine Learning sviluppate da Flaner, Gympass sarà in grado di creare esperienze personalizzate per gli utenti Gympass, i clienti aziendali e le strutture sportive partner.

Questa acquisizione è una delle molte iniziative gestite da Gympass per sviluppare una tecnologia innovativa che cambi completamente l'impatto dell'attività fisica nei programmi di corporate wellness.

ll nuovo Tech Hub includerà gli attuali dipendenti di Flaner e presto si amplierà con team di oltre 50 ingegneri. Sia il Tech Hub di New York, inaugurato recentemente, che il Tech Hub di Lisbona avranno come obiettivo quello di migliorare l'esperienza dell'utente attraverso la piattaforma Gympass.

"Siamo onorati di acquisire la tecnologia di Intelligenza Artificiale di Flaner e il suo team di esperti. Lavorare con questo nuovo partner ci permetterà di offrire un'esperienza intuitiva al cliente, sia a livello globale che locale", afferma César Carvalho, CEO e cofondatore di Gympass. "Siamo sicuri che faremo grandi passi in avanti nello sviluppo di un prodotto e di una tecnologia che aiuteranno gli utenti Gympass a trovare con facilità le attività che più preferiscono, creando una società più felice, salutare e produttiva".

I partner di Gympass lavorano con più di 2000 clienti in tutto il mondo, tra cui Citizens Bank, Santander e l'Università della California del Sud, permettendo ai dipendenti di poter accedere a circa 50.000 palestre in 14 paesi. Il gruppo che ha fondato Flaner possiede più di 50 anni di esperienza tecnologica presso Google e le principali aziende tecnologiche latinoamericane come UOL e B2W. Il team composto da esperti di Machine Learning, Data Retrieval, e Artificial Intelligence contribuirà con la sua esperienza all'innovazione e alla crescita dell'ecosistema Gympass a livello mondiale.

Carvalho continua: "La flessibilità di Flaner e il suo team di esperti saranno perfettamente complementari con il nostro attuale di team tecnici. Insieme permetteranno che i programmi di corporate wellness e le soluzioni proposte per svolgere attività fisica, diventino una realtà alla portata di tutti".