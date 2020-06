ZTE annuncia il nuovissimo smartphone Axon, compatibile con le modalità 5G SA e NSA

SHENZHEN, Cina, 17 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), importante fornitore internazionale di soluzioni tecnologiche per le telecomunicazioni, le imprese e i consumatori per l'Internet mobile, ha presentato oggi la sua ultima creazione in materia di smartphone, il device Axon 10s Pro ZTE, compatibile con le modalità 5G SA e NSA. Il nuovo modello di ZTE sarà disponibile in Cina dal primo trimestre del 2020. Lo smartphone ZTE Axon 10s Pro si avvale di Android 10 e della piattaforma mobile Qualcomm® Snapdragon™ 865 5G, dotata del sistema modem RF 5G Qualcomm® Snapdragon™ X55, la più avanzata piattaforma mobile 5G al mondo.

Axon 10s Pro di ZTE offre l'innovativa tecnologia Wi-Fi 6, in grado di raggiungere l'incredibile velocità di 1,2 Gbps (secondo i test di laboratorio) e una latenza ridotta soprattutto in ambienti affollati in cui più dispositivi condividono risorse di rete limitate.

Inoltre, Axon 10s Pro di ZTE supporta molteplici connessioni di rete abilitando la connessione simultanea a due reti wireless, ad esempio 2.4GHz e 5 GHz, per garantire stabilità e velocità superiori.

Axon 10s Pro di ZTE è l'unico device a permettere il passaggio fluido del segnale tra reti Wi-Fi, LTE e 5G grazie alla soluzione per il potenziamento di rete link-booster, che consente di fornire una risposta intelligente in ambienti complessi, avvalendosi di un algoritmo ad alta velocità sviluppato in autonomia e della percezione intelligente. Il dispositivo valuta la funzionalità della rete in uso passando automaticamente alla connessione dati LTE o 5G se necessario, alla ricerca della latenza e della connessione più efficaci.

Oltre alla piattaforma mobile Snapdragon 865, lo smartphone offre la memoria LPDDR5 RAM e lo storage UFS3.0 ROM per una maggiore efficienza operativa e velocità di scrittura e lettura superiori.

"ZTE promuove attivamente i dispositivi 5G nel mondo per permettere a più consumatori di usufruire dell'eccezionale esperienza 5G. Stiamo lavorando a una serie diversificata di terminali 5G per rispondere alle nuove esigenze del pubblico negli scenari di applicazione del 5G" ha dichiarato Xu Feng, Senior Vice President di ZTE Corporation e Presidente di ZTE Mobile Device Division. "Nel 2020, ZTE introdurrà 15 terminali 5G tra cui 10 smartphone 5G a livello globale. Oltre al modello Axon 10s Pro, ZTE presenterà nel primo trimestre 2020 lo smartphone 5G di prossima generazione disponibile all'ottimo prezzo di meno di 3.000 RMB."

Dedita da sempre all'innovazione tecnologica, ZTE ha potenti divisioni R&D e ha realizzato passi da gigante nell'ottimizzare la performance dei device grazie all'integrazione di software e hardware.

Axon 10s Pro di ZTE vanta inoltre il motore di ottimizzazione di nuova generazione per scenari completi Z-Booster 2.0, che assegna le risorse di sistema in base a un algoritmo AI per un'experience di gioco e multitasking eccellente. Z-Booster 2.0 consta di tre moduli funzionali, che comprendono App-Booster, System-Booster e Link-Booster, dedicati rispettivamente a velocizzare l'avvio delle app, migliorare la performance e garantire un'esperienza di comunicazione e un uso di Internet eccellenti.

ZTE è un provider di sistemi avanzati di telecomunicazioni, dispositivi mobili e soluzioni di tecnologia enterprise rivolte a consumatori, vettori, aziende e clienti del settore pubblico. Come parte della strategia di ZTE, l'azienda è impegnata a fornire ai clienti innovazioni integrate end-to-end per offrire eccellenza e valore là dove il settore delle telecomunicazioni e quello dell'informatica convergono. Quotata alle borse di Hong Kong e Shenzhen (codice azione H: 0763.HK / codice azione A: 000063.SZ), vanta prodotti e servizi venduti in più di 160 paesi.

A oggi, ZTE detiene 35 contratti commerciali 5G nei mercati principali, come Europa, Asia Pacifico, Medioriente e Africa (MEA). Inoltre, ZTE dedica il 10 per cento delle entrate annuali alla ricerca e allo sviluppo e copre una posizione leader tra le organizzazioni che definiscono gli standard internazionali.

