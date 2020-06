Suning Technology premiata come pioniera della trasformazione digitale d'impresa per la sua pratica di smart retail

NANJING, Cina, 19 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- Suning Technology, controllata di Suning Holdings Group, il gigante commerciale tra le top tre delle maggiori aziende cinesi non statali e proprietaria di Suning.com (002024.SZ), società retail tra le Fortune Global 500, è stata recentemente premiata come "Pioniera della trasformazione digitale d'impresa" dalla Harvard Business Review per la sua pratica di smart retail.

Il dr. Jack Jing, vicepresidente esecutivo di Suning Technology Group, ha detto: "in quanto maggior retailer omni-canale in Cina, sappiamo che lo smart retail è la chiave per attrarre e soddisfare i consumatori nell'era digitalizzata. Vogliamo lavorare con più partner nel settore per aprire l'accesso ai dati, alle tecnologie e agli strumenti che possano aiutarli a comprendere meglio i loro utenti e a raggiungere gli obiettivi di business."

Nella prima parte di quest'anno al CES di Las Vegas, Suning ha ufficialmente svelato il suo nuovo 'Retail as a Service' (in breve 'RaaS') basato sulla sua strategia di Smart Retail per favorire il futuro sviluppo del settore. Considerata il 'cervello' dello Smart Retail, la strategia è essenzialmente un modello di piattaforma aperta attraverso il quale i partner possono accedere al portafoglio Suning di capacità tecnologiche e di esperienza nelle operazioni omni-canale accumulate nel lungo termine.

La strategia offre ai professionisti del settore, come i produttori, le PMI del retail ed anche gli sviluppatori di tecnologia o i service providers, una soluzione integrata per migliorare sia l'efficienza operativa sia l'esperienza cliente.

Dopo quasi 30 anni di esplorazione nel retail sia online che offline, Suning possiede oggi oltre 10.000 negozi e più di 600 milioni di clienti con configurazione a scenario completo e forte capacità tecnologica come sua forza motrice. Suning continuerà a combinare la sua esperienza nel campo con la sua strategia di smart retail per dare impulso alla digitalizzazione del settore. Aderendo ai concetti di apertura, collaborazione e innovazione, Suning è impegnata a rimodellare la catena del valore dello smart retail e a guidare lo sviluppo di un nuovo ecosistema di business con la sua capacità tecnologica.

About Suning Holdings Group

Fondata nel 1990, Suning è una delle imprese commerciali leader in Cina con due società quotate in Cina e in Giappone. Nel 2019, Suning Holdings Group si è classificata tra i top tre brand fra le 500 maggiori aziende non statali in Cina con un fatturato annuo di 602,5 miliardi di RMB (circa 77,24 miliardi di euro) ed ha continuato a guidare la lista nella categoria del retail online. Aderendo alla missione dell'azienda di "guidare l'ecosistema intersettoriale creando una qualità della vita eccellente per tutti", Suning ha rafforzato ed esteso il suo core business nel retail attraverso un ecosistema aziendale costituito da molteplici settori verticali, come l'immobiliare commerciale, servizi finanziari e sport. Suning.com, la controllata principale pioniera nelle vendite al dettaglio online ed offline, è stata inserita nella lista delle Fortune Global 500 per tre anni consecutivi dal 2017 al 2019.