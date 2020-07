Mainetti Group rafforza il design, il branding, e le soluzioni tecnologiche nel mercato degli Stati Uniti con l'acquisizione di The Star Group

Le capacità creative completano e ampliano l'offerta della sussidiaria RECA

KEASBEY, New Jersey, 13 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- Mainetti Group, produttore mondiale di prodotti e soluzioni retail, ha il piacere di annunciare di aver acquistato The Star Group, un fornitore di soluzioni creative per il branding e packaging con sede a Lodi, New Jersey.

The Star Group offre ai principali brand e retailer di abbigliamento, soluzioni di design, produzione e distribuzione attraverso un'ampia offerta di etichette, tag, ricami speciali e altri prodotti altamente personalizzati. The Star Group ha inoltre capitalizzato sulla crescita esplosiva dell'e-commerce collaborando con retailer online per applicare il loro brand ai pacchetti di spedizione.

The Star Group sarà integrato alla Mainetti attraverso la società sussidiaria di sua totale proprietà, la RECA Group, che offre anche etichette, cartellini e packaging per molti dei più noti marchi di moda di lusso del mondo. La nuova divisione opererà con il nome di Star-Reca, A Mainetti Company.

"L'aggiunta del talento professionale e dell'ampio portafoglio di soluzioni di branding di The Star Group permette alla Mainetti di aumentare l'offerta di prodotti più creativi ed esclusivi di cui i brand retail mondiali hanno bisogno," ha affermato Paul Withers, Group Global Head of Packaging presso Mainetti. "Comprendiamo le esigenze competitive del settore retail e dell'abbigliamento, e siamo fiduciosi di poter aiutare i brand di oggi ad impegnarsi realmente con i loro clienti in un modo di cui non è capace nessun'altra azienda."

Così come Mainetti, The Star Group si impegna a favore della sostenibilità, offrendo prodotti per l'etichettatura e l'imballaggio ecocompatibili e alternative ecologiche e riciclate ai packaging tradizionali.

"Siamo orgogliosi di entrare a far parte della famiglia Mainetti, un'azienda davvero pioniera e leader mondiale nell'industria retail," ha dichiarato Michael Friedman, Presidente e CEO di The Star Group. "Mainetti è un'azienda che gode di enorme stima per il suo impegno nel fornire un servizio clienti eccellente e superiore. Assieme a RECA, avremo la possibilità di portare sul mercato prodotti e soluzioni di altissima qualità, offrendo ai nostri clienti una scelta e un supporto senza pari. Siamo impazienti di assistere alla nostra crescita collettiva e al nostro successo negli anni avvenire."

Informazioni su Mainetti

www.mainetti.com . Mainetti Group è un'azienda leader mondiale in soluzioni innovative, sostenibili e complete per il settore retail. Mainetti è conosciuta per la sua qualità superiore, il suo servizio clienti e per il suo stile. Sessanta anni fa, Mainetti è stata pioniera nel riciclo degli appendiabiti, introducendo pratiche di sostenibilità che continuano ancora oggi a guidare il settore. L'azienda inoltre segue ampi programmi di riuso, ridistribuendo gli appendiabiti che vengono reintrodotti all'interno della catena distributiva grazie alla sua rete mondiale di aziende. Più recentemente Mainetti ha sviluppato un mercato di packaging, etichette e tag RFID che si sta sviluppando rapidamente. Mainetti è partner di fiducia dei marchi di abbigliamento e retail più stimati e famosi al mondo e soddisfa tutti i settori del mercato. Mainetti è di proprietà privata e opera in oltre 52 sedi in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, visitare il sito

Informazioni su The Star Group

The Star Group è un fornitore leader mondiale di soluzioni di branding e packaging creative per retailer e brand di abbigliamento. Star fornisce un'esperienza personalizzata che risponde alle esigenze di design, produzione e distribuzione dei suoi partner. The Star Group è un'azienda agile, flessibile e reattiva in grado di offrire un servizio straordinario e soluzioni coerenti capaci di trasformare i brand.

Star propone una gamma di prodotti che permettono ai designer di creare branding e ricami di impatto. I prodotti includono etichette per l'abbigliamento, trasferibili, patch e ricami speciali, oltre a etichette, biglietti, adesivi e packaging per retail e l'e-commerce.

Composto da un team creativo formato da talenti del design provenienti da alcuni dei migliori brand del settore della moda, The Star Group fornisce competenza in materia di branding e soluzioni sostenibili per valorizzare i prodotti.

www.thestargrp.com . Per maggiori informazioni, visitare il sito

