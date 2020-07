Il Gruppo Techedge nomina Vincenzo Giannelli Direttore Generale Corporate

MILANO, 14 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- Il gruppo Techedge (MTA: EDGE) è lieto di annunciare la nomina di Vincenzo Giannelli a Direttore Generale Corporate.

Forte della sua esperienza in ruoli di leadership globale in multinazionali di successo, Vincenzo sarà responsabile a livello di gruppo dei processi a supporto delle operations, con l'obiettivo di renderli efficienti, flessibili e scalabili in coerenza con gli obiettivi di crescita internazionale del gruppo. Inoltre, collaborerà anche al rafforzamento della struttura di strategic advisory di Techedge.

Efficienza e scalabilità sono infatti parole chiave della strategia di Techedge, che continua ad essere iperfocalizzata sull'obiettivo di supportare l'evoluzione digitale dei propri clienti, sia attraverso advisory strategico, sia in qualità di creatore ed abilitatore di innovativi modelli di business attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali.

"Riteniamo che la grande esperienza di Vincenzo in gruppi multinazionali che rappresentano il target naturale per le ambizioni di crescita di Techedge" ha commentato Domenico Restuccia, CEO di Techedge, "sarà un fattore accelerativo nella evoluzione strategica del Gruppo".

"Techedge è un'eccellenza nel mondo dell'innovazione digitale che ha saputo coniugare le proprie radici culturali alla dinamicità necessaria alla crescita sul mercato globale", ha affermato Vincenzo Giannelli, "e rappresenta per me una nuova ed interessante sfida professionale ed imprenditoriale".

Vincenzo Giannelli, in base ad un impegno assunto dal socio Jupiter Tech, sarà inoltre inserito nella lista di candidati alla nomina di consigliere d'amministrazione in occasione del prossimo rinnovo del Consiglio medesimo.

INFORMAZIONI SU TECHEDGE

Techedge aiuta le aziende a introdurre innovazione in modo rapido ed incrementale per supportare le loro iniziative di trasformazione digitale.

Fornisce soluzioni e servizi coniugando consulenza di processo, competenza tecnologica e passione per l'innovazione con un approccio snello e basato sulla fiducia.

Con presenza internazionale, Techedge offre ai suoi clienti la scalabilità di un fornitore globale, la flessibilità di un partner locale e la competenza di un consulente strategico di fiducia.