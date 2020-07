NNG sviluppa una dimostrazione di fattibilità per un modulo di guida corsia assistita di livello avanzato di nuova generazione utilizzando dati di modellazione ambientale da unità ADAS

LAS VEGAS, 15 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- NNG LLC, un leader di mercato nella mobilità basata sulla posizione, esperienza utenti nel veicolo soluzioni di sicurezza informatica nel settore automobilistico, ha oggi annunziato lo sviluppo di un modulo d'avanguardia di analisi situazionale e guida corsia per la navigazione, che offre caratteristiche ADAS (sistema avanzato di assistenza alla guida) e applicazioni future di guida automatica.

La dimostrazione di fattibilità, realizzata sulla base del SDK (kit di sviluppo software) di NNG, utilizza i dati dai sensori del veicolo, mappe ad alta definizione e modelli ambientali per permettere la guida corsa di livello avanzato. La soluzione rivoluziona il modo in cui i dati dei modelli ambientali e delle mappe ad alta definizione vengono visualizzati sulle interfacce HMI di informazione-spettacolo. Fornisce inoltre una guida vocale e visiva all'avanguardia che considera non solo le sfumature della geometria stradale dai dati della mappa ad alta definizione, ma anche gli oggetti circostanti il veicolo.

La soluzione di NNG, tramite il calcolo algoritmico del traffico nella corsia, è in grado di prevedere le posizioni degli altri veicoli nelle corsie vicine, permettendo a NNG di suggerire manovre tattiche al conducente o al modulo di guida autonoma. La soluzione offre anche la temporizzazione ottimizzata della guida, che aiuta a ridurre drasticamente il carico cognitivo del conducente, migliorando di conseguenza la sicurezza stradale.

La soluzione può anche essere personalizzata per soddisfare mercati sensibili ai costi. Progettata principalmente per sfruttare gli investimenti OEM in sensori, intelligenza artificiale e tecnologia di riconoscimento delle immagini, la soluzione può anche utilizzare mappe SD arricchite con dati di corsia basati su mappe ad alta definizione.

"I recenti rivoluzionari miglioramenti nei sensori dei veicoli, nelle tecnologie di intelligenza artificiale e nella mappatura ad alta definizione non solo consentono la guida automatizzata, ma possono anche essere utilizzati per rendere più sicura la guida manuale fornendo avvertimenti al conducente attraverso moderne interfacce uomo-macchina come la visualizzazione a realtà aumentata (AR-HUD)",– ha dichiarato Martin Pfeifle, il CTO di NNG LLC. "NNG è entusiasta di essere in prima linea in questa ondata di innovazione".

Con dimostrazioni presentate per la prima volta in occasione di CES 2020, NNG prevede di sviluppare ulteriormente la dimostrazione di fattibilità in modo da ottimizzarla per una varietà di casi d'uso di navigazione e guida automatizzata.

INFORMAZIONI SU NNG LLC

NNG, un fornitore globale di software automobilistico, lavora per offrire a tutti la migliore esperienza nel veicolo. La società offre soluzioni di eccezionale valore per la navigazione connessa, la sicurezza informatica e l'esperienza utente.

NNG, nota per il software di navigazione iGO, offre soluzioni impiegate principalmente in prodotti "white-label" (senza etichetta) per le principali marche automobilistiche. La navigazione NNG è installata in più di 60 milioni di dispositivi in tutto il mondo con 38 marche di automobili, un numero che è in fase di crescita.

Presenti in tutti i continenti, le sedi NNG comprendono: Stati Uniti (4), Svizzera, Ungheria (2), Israele, Cina, India, Giappone e Russia, garantendo soluzioni altamente localizzate e aggregazione dei migliori contenuti disponibili in ciascun mercato.

