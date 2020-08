ZTE e MTN lanciano la prima rete 5G SA in Africa orientale

SHENZHEN, Cina, 21 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), grande provider internazionale di telecomunicazioni e soluzioni tecnologiche enterprise e consumer per l'internet mobile, ha annunciato oggi che ZTE e MTN Uganda hanno lanciato congiuntamente la prima rete 5G SA in Africa orientale, con una dimostrazione sui casi d'uso 5G ad un evento sul tema "Sperimentare il futuro insieme", tenutosi al Nyonyi Garden di Kampala, in Uganda.

ZTE e MTN Uganda hanno presentato una rete 5G SA ad alta velocità sotto i 60 MHz di banda di frequenza con un tasso effettivo di oltre 1,494 Gbps, che può supportare una gran varietà di applicazioni, come la connettività Gigabit senza fibra, Cloud XR, trasmissione in diretta in ultra-HD, guida automatica e chirurgia in remoto.

E' la prima rete 5G SA in Africa orientale. Il suo impiego e operatività adottano l'apparecchiatura end-to-end 5G di ZTE, compreso Common Core, per raggiungere la totale separazione del piano di segnalazione e piano dati senza dover contare sull'esistente core network LTE EPC. Inoltre, la rete può anche supportare le tipiche applicazioni 5G, come uRLLC e mMTC, attraverso un facile upgrade.

Sostenuta dalla rete 5G SA, la dimostrazione ha anche presentato la comunicazione in tempo reale di una rete di accesso fisso wireless in loco, robot bionico, Cloud VR ed altri settori verticali, mettendo pienamente in mostra le capacità della rete 5G come fondamenti di una società intelligente, così come l'impegno di ZTE e MTN ad esplorare lo sviluppo del 5G in Africa.

In più, ZTE ha presentato anche le sue soluzioni commercializzate 5G end-to-end, come il 5G Common Core, Beyond 100G Transmission, 5G Flexhaul, 5G New Radio e Big Video, ed anche i suoi terminali 5G, come gli smartphone Axon 10 Pro 5G e i router 5G indoor e outdoor.

"ZTE è molto favorevole a condividere nuove tecnologie con MTN," ha detto Bill Yi, vicepresidente di ZTE. "Abbiamo costantemente potenziato le nostre capacità 5G e siamo diventati un fornitore primario di soluzioni end-to-end nel settore ICT globale."

In quanto maggior operatore di telecomunicazioni in Sudafrica e la più grande azienda multinazionale di telecomunicazioni in Africa, MTN Group opera attualmente in 21 paesi in Africa e in Medio Oriente. Ad oggi, il numero di utenti MTN ha superato i 230 milioni. ZTE è partner di MTN fin dal 2009, abbracciando i campi del wireless, rete centrale, trasmissione, infrastruttura energetica, terminali e servizi O&M. ZTE ha collaborato con le 11 filiali di MTN su diversi progetti.

ZTE è un provider di sistemi avanzati di telecomunicazioni, dispositivi mobili e soluzioni di tecnologia enterprise, rivolti a consumatori, vettori, aziende e clienti del settore pubblico. Come parte della strategia di ZTE, l'azienda è impegnata a fornire ai clienti innovazioni integrate end-to-end per offrire eccellenza e valore là dove il settore delle telecomunicazioni e quello dell'informatica convergono. Quotata alle borse di Hong Kong e Shenzhen (codice azione H: 0763.HK / codice azione A: 000063.SZ), ZTE vende i suoi prodotti e servizi in più di 160 paesi.

Ad oggi, ZTE ha ottenuto 35 contratti commerciali 5G in mercati primari come Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa (MEA). ZTE reinveste il 10 percento del proprio fatturato annuo in ricerca e sviluppo ed ha posizioni di leadership in organizzazioni regolatorie internazionali.