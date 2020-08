Suning ha pubblicato il rapporto dei dati di consumo per il Chinese New Year Shopping Festival 2020

NANCHINO, Cina, 22 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- Il 18 gennaio 2020, Suning, una delle aziende commerciali leader in Cina, ha pubblicato il rapporto dei dati di consumo per il Suning New Year Shopping Festival. Dai dati si evince che i telefoni cellulari 5G, gli auricolari e i dispositivi di ricarica hanno preso il posto dei noodles istantanei, diventando "le cose più popolari" del Chinese New Year Festival. Inoltre, il tradizionale cenone di Capodanno, grande riunione di famiglia, sta gradualmente cambiando. Infatti il volume delle vendite della "Family Dinner for Three" (Cena in famiglia per tre) è aumentato del 125% rispetto all'anno precedente e i consumatori provengono principalmente da tre grandi città: Pechino, Shanghai e Guangzhou.

Il Capodanno cinese è un rituale di ricongiungimento e gioia familiare, con operatori online e offline che si contendono il maggior numero di clienti in un clima di festa e di politiche a favore del consumo. In questo periodo in Cina si registrano i maggiori consumi, che aumentano anno dopo anno. I dati mostrano che il fatturato delle vendite durante il periodo del Chinese New Year dal 2011 al 2019 è in ascesa. Nello specifico, il fatturato delle vendite durante il periodo dello Spring Festival nel 2011 è stato di 405 miliardi di RMB contro i 1.005 trilioni di RMB del 2019.

Con il continuo sviluppo del chilometraggio dell'alta velocità ferroviaria e la divulgazione di nuovi concetti di consumo, non solo si è ridotto il tempo per il ritorno delle persone nelle loro città d'origine, ma sono cambiate anche "le cose più popolari" vendute durante il Chinese New Year Festival.

Le persone scelgono maggiormente i prodotti digitali per uso personale o come regalo. Con l'introduzione del 5G nel 2019, anche i telefoni cellulare 5G sono diventati articoli molto richiesti. Durante il Festival di Capodanno, i 3 marchi più scelti nel totale delle vendite Suning di telefoni cellulari 5G sono Huawei, Honor, e Xiaomi. Il 60% del totale dei consumatori ha tra i 25 e i 36 anni, dimostrando la tendenza di consumo tra le nuove generazioni.

Inoltre, le vendite di cardani portatili sono aumentate del 294% rispetto all'anno precedente e il volume delle vendite di droni DJI è stato addirittura superiore a quello del Single's Shopping Festival nel 2019, con un incremento del 108%.

In aggiunta, i consumatori cinesi amano acquistare elettrodomestici e frutta durante il New Year Shopping Festival. Le vendite di televisori sono orientate verso scelte di grandi schermi e prodotti smart, con un forte aumento di vendite di grandi schermi da 75 pollici e un incremento di più del 300% di anno in anno. Suning ha anche lavorato assieme a Midea per la costruzione di un totale di 12.156 esemplari di prime lavatrici personalizzate C2M. Inoltre, 300.000 kg di ciliegie sono state vendute sul canale nazionale di prevendita, che batte anche tutti i precedenti record di vendite su Suning.com.

Assieme allo shopping, i consumatori cinesi hanno l'usanza di festeggiare il Capodanno con le proprie famiglie. Anche se quest'anno numerosi consumatori hanno scelto di prenotare una cena per tre, al posto di una grande riunione familiare con i parenti. Gli ordini sono aumentati del 125% rispetto al 2019, maggiormente nelle grandi città.

Per accogliere un maggior numero di consumatori nei negozi fisici, i punti vendita Carrefour di Suning hanno prolungato l'orario di apertura, dando ai clienti il tempo sufficiente per acquistare i regali di Capodanno. Allo stesso modo, Carrefour ha offerto più di 200 milioni di RMB in risorse promozionali fuori stagione, incrementando le vendite del 92% su base annua e il numero di acquirenti ha superato i 3,58 milioni.

Informazioni su Suning:

Fondata nel 1990, Suning Holdings Group è una delle principali imprese commerciali in Cina con due società quotate in Cina e in Giappone. Suning, che si è classificata al terzo posto tra le migliori 500 aziende private in Cina, è al servizio di più di 600 milioni di clienti in tutto il mondo e conta 280 mila dipendenti. Con la missione di "guidare l'ecosistema intersettoriale creando una qualità di vita eccellente per tutti", Suning ha dato forma a un layout industriale caratterizzato da uno sviluppo coordinato di servizi immobiliari e finanziari che ha come core business il retail.