Fenergo è all'avanguardia nell'efficienza dei servizi KYC (Know Your Customer) e riduce il costo della compliance

e-KYC Connect standardizza i dati di KYC per una migliore pratica nel settore

Fenergo, il fornitore leader di soluzioni digitali di Client Lifecycle Management (CLM) per le istituzioni finanziarie, annuncia oggi il lancio di e-KYC Connect Fenergo, una soluzione che consente alle istituzioni finanziarie di aumentare al massimo l'efficienza e i benefici economici dei servizi KYC. e-KYC Connect è un componente della soluzione Digital Client Orchestration di Fenergo e permette alle istituzioni finanziarie che si iscrivono ad un servizio KYC di condividere, accedere e verificare all'istante i dati KYC dei clienti. DUBLINO, Irlanda, 23 gennaio 2020 /PRNewswire/ --

Nell'ultimo decennio le istituzioni finanziarie sono state multate per 26 miliardi di USD a fronte di violazioni della conformità nell'area KYC e della lotta al riciclaggio (Anti-Money Laundering, AML) e la responsabilità è prevalentemente dell'inefficienza. Servizi sostenuti da una banca di dati standardizzati possono affrontare la sfida posta dall'efficienza, snellendo e velocizzando l'intero processo di conformità KYC.

La coerenza degli standard dei dati consente alle istituzioni finanziarie e ad altri membri dei servizi, tra cui le agenzie governative, di accedere, condividere e riutilizzare velocemente e facilmente dati di KYC verificati, reperibili dal servizio, per accelerare l'inserimento dei clienti, ridurre i costi, garantire la certezza normativa, potenziando al contempo l'esperienza del cliente. e-KYC Connect mette a disposizione un portale self service affinché il cliente finale carichi documenti di KYC e consenta la condivisione dei propri dati all'interno di una rete di servizi KYC delle istituzioni finanziarie. Questa panoramica individuale del cliente fa in modo che il cliente finale acquisti rapidamente e senza problemi un prodotto finanziario o apra un conto con altri iscritti ai servizi dell'istituzione finanziaria.

Niall Twomey, Chief Technology Officer, Fenergo: "Fondamentalmente, i servizi KYC dovrebbero creare ingenti guadagni in termini di efficienza per i consorzi di istituzioni finanziarie e altre organizzazioni, ma il loro successo dipende dalla coerenza degli standard dei dati tra tutti i partecipanti. Senza standard e buone pratiche, la qualità dei dati è compromessa e, di conseguenza, la verifica diventa onerosa e costosa. Tutto questo ha un forte impatto sull'esperienza del cliente finale. Grazie a e-KYC Connect di Fenergo, le istituzioni finanziarie che fanno parte di una rete di servizi possono costruire una base solida mediante dati standardizzati di elevata qualità, che possono essere facilmente condivisi da tutti i membri di un servizio KYC per un inserimento rapido e senza intoppi e per una maggiore sicurezza normativa".

Un cliente di Fenergo, Electronic Network for Financial Transactions (BENEFIT) del Bahrain, sta usando e-KYC Connect per semplificare e snellire i processi KYC della sua rete di iscritti.

Informazioni su Fenergo

