Diabolocom al top del settore nel 2020

- Un 2019 prospero in Francia e all'estero: 20% di crescita

- Un nuovo traguardo raggiunto con diversi clienti con oltre 1.000 posizioni di contact center

- 30 posizioni aperte nel 2020 per sostenere un business in rápida crescita

PARIS, 28 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- La strategia di sviluppo di Diabolocom si è concretizzata attraverso l'acquisizione di nuovi clienti europei e prevede una crescita del 30% nel 2020. Per sostenere questa ambizione, 30 posizioni saranno aperte a nuovi talenti.

Highlights del 2019

INOVAZIONE DI PRODOTTO

Integrazioni native con tutti i CRM

"In tutti i mercati che abbiamo conquistato nel 2019, la capacità di integrarsi nell'ambiente commerciale esistente del cliente è stata decisiva", sottolinea Frédéric Durand, fondatore e CEO di Diabolocom. Salesforce, Oracle, Microsoft Dynamics, SAP, Zendesk, Hubspot, ServiceNow o Pegasystems, ... La soluzione si adatta a tutti i CRM presenti sul mercato e agli strumenti di business delle aziende.

Campagne di chiamata differenziate in uscita

Diabolocom si è fatta un nome con i principali clienti specializzati nelle chiamate in uscita.

Il fattore chiave di questo successo? Un approccio mirato, rispettoso del consumatore e che mette l'agente nelle migliori condizioni per gestire le sue chiamate.

Una nuova soluzione di posta elettronica

Grazie al motore omnicanale, le interazioni e-mail beneficiano delle stesse capacità di routing intelligente e di elaborazione automatizzata delle interazioni dei canali vocali.

CRESCITA INTERNAZIONALE

Nuovi clienti in Europa

In Francia, Diabolocom supporta ora Younited Credit, iQera, Kapten, Biogaran et Fiat Chrysler Automobiles.

In Germania, l'acquisizione di clienti come la squadra di calcio Eintracht Frankfurt, lo specialista immobiliare CSF Immobilien e la compagnia di assicurazioni Deutsche Familienversicherung illustra il successo della presenza di Diabolocom sul mercato tedesco.

Nel Regno Unito, Mantrac, uno dei cinque concessionari Caterpillar in tutto il mondo, ha scelto Diabolocom per la sua integrazione con Salesforce e per la sua capacità di supportare le sue operazioni che coprono l'Inghilterra, tutti i paesi di lingua inglese in Africa, Medio Oriente e Russia.

Dolce & Gabbana, Geox e New Balance: con The Level Group, che guida i marchi del lusso nella loro customer experience, Diabolocom ha registrato il suo primo significativo riferimento nel mercato italiano.

Sostanziali investimenti infrastrutturali

Diabolocom ha consolidato il suo cloud privato e ha esteso la rete che gestisce in modo autonomo, in particolare diventando un operatore di telecomunicazioni di rete fissa in Germania, come avviene dal 2010 in Francia.

Il principale player europeo del cloud ha inoltre continuato a investire in infrastrutture per garantire una qualità ottimale del servizio, una scalabilità praticamente illimitata e una qualità delle chiamate premium.

Questa strategia ha dato i suoi frutti, poiché Diabolocom ha ora diversi clienti con centri di contatto con più di 1.000 consulenti.

NUOVI TALENTI

Con l'arrivo di altri 20 talenti nel 2019, Diabolocom continua a crescere. Oltre alle reali prospettive di sviluppo in un ambiente internazionale, l'azienda sta orientando la propria strategia di reclutamento verso il miglioramento dell'esperienza dei candidati e dei dipendenti. Un'organizzazione in linea con le aspirazioni dei dipendenti, che partecipano a due team building all'anno e a numerosi eventi interni che riuniscono tutti i team europei.

Prospettive per il 2020

"Nel 2020, sfrutteremo i nostri punti di forza e accelereremo nei 5 Paesi in cui siamo già stabiliti. I bandi di gara su cui siamo posizionati all'inizio dell'anno, e il rafforzamento dei nostri team di vendita, ci permettono di proiettare una crescita di circa il 30% e un raddoppio dei nostri ricavi al di fuori della Francia."

Per rafforzare la sua posizione sul mercato, Diabolocom sta inoltre pianificando un ambizioso piano di assunzioni, che porterà la forza lavoro totale dell'azienda a 100 persone.

I nuovi dipendenti avranno una varietà di incarichi e contribuiranno allo sviluppo di Diabolocom in Francia, Regno Unito, Germania, Spagna, Italia e nel mercato nordamericano entro la fine del 2020.

