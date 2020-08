AvaTrade si appresta a rivoluzionare il trading con AvaProtect™

A partire da oggi i clienti di AvaTrade possono aprire posizioni beneficiando di una garanzia di protezione dalle perdite

DUBLINO, 30 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- AvaTrade, un broker di CFD leader e premiato sta per rivoluzionare il mondo del trading con lo strumento di gestione del rischio rivoluzionario con un semplice clic di AvaProtect.

Con AvaTrade i clienti possono godere della massima tranquillità, con la consapevolezza che le loro operazioni sono protette dal rischio di mercato, a prescindere dalla direzione del mercato, in quanto AvaTrade, il broker più regolamentato e fidato nel settore, rimborserà le perdite sulla posizione protetta.

La nuova ed entusiasmante funzionalità di AvaTrade disponibile sulla mobile app AvaTradeGO rientra nella continua strategia dell'azienda, come leader nel settore, di mettere il successo e la soddisfazione dei clienti al primo posto. A fronte di un costo ridotto, AvaProtect offre una protezione rapida, semplice e intuitiva. Qualsiasi perdita generata da tali operazioni dal cliente verrà accreditata direttamente sul suo conto di trading sotto forma di denaro liquido, senza nessuna restrizione di prelievo.

"Il primo impegno di AvaTrade è quello di permettere alle persone di investire e fare trading in sicurezza, in un ambiente innovativo, affidabile e sicuro" ha commentato Dáire Ferguson, Amministratore delegato di AvaTrade. "Non c'è dubbio che AvaProtect rivoluzionerà il mercato, fornendo una protezione rafforzata e intuitiva a tutti i nostri clienti, che potranno beneficiarne immensamente andando a gestire più efficacemente il proprio rischio, con la consapevolezza di poter proteggere il proprio trading dalle perdite come mai visto prima nel nostro settore" ha concluso Ferguson.

https://www.avatrade.it/trading-info/avaprotect . Scopri di più su AvaProtect su

Informazioni su AvaTrade

AvaTrade, broker forex e di CFD regolamentato e premiato, è stato fondato nel 2006 e offre oltre 1000 strumenti finanziari, oltre ad una gamma completa di piattaforme di trading d'eccellenza e un'app all'avanguardia per il trading da mobile, AvaTradeGO. I clienti beneficiano di account manager personali, una raccolta esaustiva di materiali formativi e un supporto clienti multilingue. AvaTrade si adatta alle esigenze dei trader di qualsiasi livello e garantisce un trading sicuro con un livello di crittografia avanzato e conti completamente segregati. AvaTrade è regolamentato in otto giurisdizioni ed ha ottenuto di recente il riconoscimento di broker più regolamentato del 2020 da The European, una delle pubblicazioni economiche leader al mondo.

