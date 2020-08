Le principali caratteristiche del design della nuova SEAT Leon

MARTORELL, Spagna, 30 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- Le riprese sono assolutamente proibite. Al SEAT Design Center tutto è strettamente confidenziale, quindi telefoni cellulari e telecamere devono essere consegnati all'ingresso. "Qui abbiamo molti segreti", afferma Alejandro Mesonero-Romanos, il Direttore del design . Questa volta, tuttavia, fanno un'eccezione e Mesonero-Romanos ci guida attraverso gli impianti più privati della marca, dove è stata creata la nuova Leon, che definisce con una sola parola: "seducente". I punti salienti del modello sono i seguenti.

Attrativa immediata Attrativa immediata

. Questo era l'obiettivo del team nell'immaginare e scolpire le proporzioni del nuovo modello dell'auto, che sottolinea la propria presenza sia ferma che in movimento.

"Se visto di lato, il cofano è più lungo, più basso e termina nella parte anteriore con un taglio marcatamente verticale. Puro carattere!"

, spiega il direttore del Design.

Sportività, eleganza e semplicità nel suo DNA. Il nuovo modello presenta diversi cambiamenti, ma è ancora una Leon. "Mantiene lo spirito di un'auto dal carattere decisamente sportivo, combinato con un a dose generosa di eleganza e semplicità", afferma Mesonero-Romanos.

Interno accogliente, come un involucro protettivo. L'interno è ancora più innovativo. "Abbiamo lavorato sodo alla creazione di un'esperienza digitale unica nel suo genere per guidatore e passeggeri", spiega. Il posto di guida è stato progettato in modo da essere perfettamente ergonomico, migliorando comfort e sicurezza.

Far luce sulla strada. "Le luci meritano una menzione speciale", sottolinea Mesonero-Romanos. La tecnologia completamente a LED migliora la visibilità e le luci posteriori da un lato all'altro conferiscono maggiore espressività, rendendo il veicolo visibilissimo per gli altri guidatori. All'interno, la tecnologia LED crea un'atmosfera più avvolgente. Un arco di luce si estende attraverso la parte anteriore dell'abitacolo e continua lungo le porte. "Fonde e riunisce funzionalità, minimalismo ed eleganza", conclude.

Dall'intuizione al successo. "Quando si tratta di design, tutto il lavoro che facciamo inizia con una semplice idea, un'intuizione, ma poi dobbiamo lavorarci su. Il risultato finale? La miglior Leon da sempre", conclude Mesonero mentre procede a formare i modelli del futuro.