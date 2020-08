Online il nuovo sito della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, redesign della digital agency Keyformat

Milano, 4 febbraio 2020 – Keyformat, digital agency di Milano, ha realizzato la nuova versione del sito ufficiale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma, caratterizzato da un design chiaro, lineare e multilingua che rende così facilmente accessibile la fruizione ad ogni suo visitatore.

In un mondo così smart, anche la tecnologia deve essere sviluppata per stare al passo con le richieste degli utenti; è questa la ragione per la quale il nuovo sito nasce come un portale ottimizzato per i diversi device, siano essi smarphone o tablet. L’utente che consulterà il sito della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS sarà alla ricerca di informazioni inerenti alle diverse patologie ed ai trattamenti effettuati dalla struttura sanitaria, nonché delle professionalità che lo rendono un’eccellenza nella sanità nazionale. Con una navigazione ottimizzata grazie all’applicazione delle best practice relative alla user experience / user interface e un moderno tool di ricerca basato sull’intelligenza artificiale, il paziente sarà guidato in ogni sua mossa sul sito. Un’altra rivoluzione presente in questa nuova versione del sito web è la possibilità di prenotare qualsiasi prestazione medica ambulatoriale grazie ad un tool, sviluppato ad hoc, che in pochi e semplici passi permette al paziente di bypassare le file agli sportelli o le attese telefoniche al centralino del complesso sanitario.

L’attività assistenziale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS si sviluppa in centoventotto unità operative, afferenti a sette dipartimenti. Quotidianamente vengono fornite cure a 260 pazienti che, in media, necessitano di ricovero. Tutte queste aree tematiche sono rese ancora più accessibili grazie al nuovo sito e al menù lineare con la sezione dedicata ad esse e l’interfaccia a tendina che ne esplica ogni singola area e le sue specifiche, come le equipe responsabili, i loro contatti e l’ubicazione all’interno del complesso ospedaliero. Il Gemelli in quanto Istituto di Ricovero e di Cura a Carattere Scientifico insieme alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica è da sempre in prima linea nel mondo dell’innovazione medico scientifica, ed è per questo che la capacità di trasferire la ricerca al letto del paziente lo rende un’eccellenza non solo in Italia, ma anche in Europa.

La realizzazione del nuovo sito della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS è stata messa a punto da Keyformat, web agency di Milano, la quale ha lavorato ad un visual design finale che riesce a sfruttare appieno la mission della Fondazione, basata sull’umanità e l’empatia verso i suoi ospiti, operando studi grafici e valutando tutti i parametri ad hoc per questo progetto. Il team della digital agency infatti, ha sapientemente riposto la sua attenzione anche sullo studio dei colori per il template, con la scelta del blu e del bianco, quali indicatori di rilassamento ed equilibrio della sfera emotiva. In aggiunta a questa veste grafica rielaborata, secondo i nuovi trend di usabilità, design, e ottimizzazione SEO, Keyformat ha ampliato il sito con una nuova forma di comunicazione che sia anche emozionale, attraverso un video, che pone in primo piano l’anima pulsante dell’ospedale: i medici della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

INFO E DETTAGLI: Maggiori informazioni sulle attività della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma sono reperibili al nuovo sito web www.policlinicogemelli.it e della digital agency Keyformat al sito www.keyformat.it