Klaus Leopold, Sasha Ariel Alston, Semira Allen e Lara Hogan saranno i relatori ospiti in occasione della conferenza AGILE2020

Il più grande raduno internazionale di Agilisti si terrà dal 20 al 24 luglio a Orlando, in Florida

Agile Alliance ha annunciato oggi i relatori principali di AGILE2020 , il più grande raduno annuale globale di professionisti Agile. La conferenza è il principale evento internazionale per il progresso dello sviluppo software Agile ed è dedicata alla promozione dei principi e delle pratiche Agile, offrendo al contempo una sede ove persone e idee possono fiorire. PORTLAND, Oregon, 19 febbraio 2020 /PRNewswire/ --ha annunciato oggi i relatori principali di, il più grande raduno annuale globale di professionisti Agile. La conferenza è il principale evento internazionale per il progresso dello sviluppo software Agile ed è dedicata alla promozione dei principi e delle pratiche Agile, offrendo al contempo una sede ove persone e idee possono fiorire.

Questo attesissimo evento sarà caratterizzato dai relatori ospiti Klaus Leopold (Managing Partner, LEANability GmbH), Sasha Ariel Alston (attivista STEM e autrice di "Sasha Savvy Loves to Code"), Semira Allen (stagista tecnica DevSecOps, Deloitte Chicago), e Lara Hogan (Co-fondatrice, Wherewithall). sarà caratterizzato dai relatori ospiti Klaus Leopold (Managing Partner, LEANability GmbH), Sasha Ariel Alston (attivista STEM e autrice di "Sasha Savvy Loves to Code"), Semira Allen (stagista tecnica DevSecOps, Deloitte Chicago), e Lara Hogan (Co-fondatrice, Wherewithall).

AGILE2020 porterà l'energia e la passione della comunità globale Agile ad Orlando, in Florida. L'evento si terrà presso il resort, che copre un'estensione di dieci ettari, dell'Hilton Orlando - un sito di classe mondiale per un evento di classe mondiale. La North American Agile Conference è la principale conferenza internazionale non commerciale sui metodi Agile di sviluppo software. Giunto ormai al diciannovesimo anno, l'evento esaminerà lo stato di Agile e approfondirà la conoscenza di Agile, esplorando modi sempre più sofisticati per aumentarne il valore e l'efficienza commerciale. I partecipanti si uniranno e comparteciperanno a una comunità appassionata che si dedica a rendere il settore del software più produttivo, umano e sostenibile. porterà l'energia e la passione della comunità globale Agile ad Orlando, in Florida. L'evento si terrà presso il resort, che copre un'estensione di dieci ettari, dell'Hilton Orlando - un sito di classe mondiale per un evento di classe mondiale. La North American Agile Conference è la principale conferenza internazionale non commerciale sui metodi Agile di sviluppo software. Giunto ormai al diciannovesimo anno, l'evento esaminerà lo stato di Agile e approfondirà la conoscenza di Agile, esplorando modi sempre più sofisticati per aumentarne il valore e l'efficienza commerciale. I partecipanti si uniranno e comparteciperanno a una comunità appassionata che si dedica a rendere il settore del software più produttivo, umano e sostenibile.

"Sono assolutamente entusiasta di avere quattro grandi relatori ospiti quest'anno", ha detto Emma Armstrong, presidente della conferenza AGILE2020. "Da Klaus che mette in discussione il nostro modo di guardare all'Agilità nell'ambito delle nostre organizzazioni; a Sasha e Semira che sottolineano quanto abbiamo da imparare dalle persone che entrano a far parte del nostro settore e alle intuizioni e idee sulla creazione di un ambiente in cui tutti noi possiamo prosperare, per arrivare a Lara, che fornisce una guida su come meglio aiutare a crescere coloro che ci circondano - non vedo l'ora!

AGILE2020 offre un'opportunità senza pari di apprendere competenze e tecniche all'avanguardia che possono essere sfruttate immediatamente sul lavoro per migliorare il successo. È un modo unico per partecipare al progresso globale di Agile. Il numero grandissimo di sessioni e conversazioni coinvolgenti vi incoraggerà e motiverà a migliorare l'ecosistema di sviluppo del software. Con oltre 280 sessioni di riflessione, approfondite e ricche di conoscenze,offre un'opportunità senza pari di apprendere competenze e tecniche all'avanguardia che possono essere sfruttate immediatamente sul lavoro per migliorare il successo. È un modo unico per partecipare al progresso globale di Agile. Il numero grandissimo di sessioni e conversazioni coinvolgenti vi incoraggerà e motiverà a migliorare l'ecosistema di sviluppo del software.

Alla base di ogni Conferenza Agile ci sono connessione e condivisione. I partecipanti, provenienti da più di 50 paesi diversi, esploreranno l'insieme sempre crescente di strumenti che rende Agile efficace, ascoltando le storie narrate da centinaia di relatori che rappresentano voci e prospettive distinte. Non c'è niente che possa sostituire davvero il contatto personale; la conferenza è stata ideata in modo da migliorare le opportunità di networking tra i partecipanti, i relatori e gli sponsor. Le relazioni instaurate, il sostegno ricevuto e le conoscenze acquisite forniscono un'esperienza arricchente e duratura che favorisce sia il successo individuale che il progresso collettivo del settore. Le conferenze sono eventi aperti e coinvolgenti che promuovono idee innovative basate su implementazioni Agili nel mondo reale.

Sono disponibili sconti per gruppi.

visitare il sito web di Agile Alliance . Per ulteriori informazioni e per iscriversi all'evento,

Informazioni sull'Agile Alliance

Agile Alliance è un'organizzazione globale senza scopo di lucro che si dedica a promuovere i concetti di sviluppo Agile del software come delineato nel Manifesto Agile. Con quasi 70.000 membri e abbonati in tutto il mondo, Agile Alliance è guidata dai principi delle metodologie Agile e dal valore offerto agli sviluppatori, alle aziende e agli utenti finali. Agile Alliance organizza e sostiene eventi per riunire la comunità Agile su scala internazionale. La Conferenza Agile2020 si terrà dal 20 al 24 luglio 2020 a Orlando, in Florida. è un'organizzazione globale senza scopo di lucro che si dedica a promuovere i concetti di sviluppo Agile del software come delineato nel Manifesto Agile. Con quasi 70.000 membri e abbonati in tutto il mondo, Agile Alliance è guidata dai principi delle metodologie Agile e dal valore offerto agli sviluppatori, alle aziende e agli utenti finali. Agile Alliance organizza e sostieneper riunire la comunità Agile su scala internazionale. Lasi terrà dal 20 al 24 luglio 2020 a Orlando, in Florida.

Contatto per i media

Pam Hughes Responsabile del marketing, Agile Alliance Responsabile del marketing, Agile Alliance