Il gruppo Lutech ha scelto Picus Security come suo partner di "simulazione violazione e attacco"

COLOGNO MONZESE, Italia, 20 febbraio 2020 /PRNewswire/ -- Lutech Group, uno dei maggiori attori in Europa nei servizi e soluzioni ICT, ha annunciato oggi di aver scelto Picus Security per rispondere alle preoccupazioni dei suoi clienti sulla reattività nella cibersicurezza.

Come provider leader di soluzioni digitali end-to-end per medie e grandi imprese, il gruppo Lutech ha una particolare attenzione alla sicurezza informatica per assicurarsi che i suoi clienti abbiano un'operatività di business ininterrotta.

L'azienda ha recentemente inaugurato il suo nuovo Next Generation Security Operations Center (NG SOC) a Milano, l'innovativo hub di sicurezza in cui diversi team di esperti di cibersicurezza e hackers etici condividono le 330 postazioni (24 ore al giorno, 7 giorni su 7) lavorando su una superficie di 3000 metri quadrati. Grazie all'NG SOC, Lutech Group può offrire ai suoi clienti il sistema di protezione oggi più completo.

Poichè gli avversari aggressivi usano tecniche sempre più complesse e intrecciate, è cruciale che i team di cibersicurezza dei Managed Security Service Providers (MSSP) abbiano la possibilità di internalizzare il contesto dello scenario delle minacce per l'ambiente peculiare di ciascun cliente, comprendere i rischi e adottare un approccio proattivo per affrontare le minacce informatiche.

Lutech Group mira a potenziare i suoi team e i suoi strumenti di cibersicurezza usando la piattaforma Breach & Attack Simulation (BAS) di Picus Security. La piattaforma Picus può collegare continuamente migliaia di minacce con l'infrastruttura di controllo sicurezza dei clienti senza intervento manuale o costi, rivelare potenziali gap di sicurezza ed offrire le vie più veloci alla mitigazione, utilizzando il più grande ecosistema di alleanza tecnologica nel suo settore.

Designata come Cool Vendor da Gartner nel 2019, Picus Security offre una soluzione "Breach and Attack Simulation (BAS)" basata sull'intelligenza. La piattaforma Picus offre una console di gestione intuitiva e facile da usare ed un'infrastruttura di approvvigionamento flessibile ai Managed Security Service Providers per aiutarli ad impiegare e cominciare velocemente a realizzare servizi di Continuous Security Validation.

"Siamo entusiasti di collaborare con il gruppo Lutech, uno dei più prestigiosi e dinamici service providers in Europa", ha detto Ottavio Camponeschi, vicepresidente commerciale di Picus Security. "Siamo convinti che il team di Lutech Group, con il loro straordinario bagaglio di skills e conoscenze del mercato, fornirà il miglior customer service ai nostri clienti attraverso i nostri valori comuni".

"Mettiamo passione nel fornire la più alta prestazione ai nostri clienti integrando le tecnologie più innovative nel nostro nuovo NG SOC e questa partnership è parte della strategia di crescita dell'offerta dei nostri servizi gestiti sul mercato italiano ed europeo," ha detto Tullio Pirovano, AD di Lutech Group. "Siamo colpiti dalle capacità della piattaforma BAS di Picus in termini di rapida identificazione di potenziali gap di sicurezza, che offrono un contesto di solida mitigazione e sono a misura di MSSP".

lutech.group Informazioni su Lutech Group Lutech – leader in Europa nei servizi e soluzioni ICT – è stata fondata nel 2001 con un obiettivo ben preciso: aiutare i propri clienti a vincere le sfide di un mondo in continuo mutamento. Servendo 1.500 clienti in 9 paesi con oltre 2.500 dipendenti e 90 partner, Lutech Group sta accanto ai suoi clienti nella loro evoluzione digitale con le sue tre divisioni (Lutech Technology, LutechDigital e LutechProducts), concepite per consegnare soluzioni complete e integrate in grado di soddisfare molteplici esigenze di business. Scopri di più su

www.picussecurity.com Informazioni su Picus Security Inc. Picus è una piattaforma di convalida di sicurezza e simulazione attacco guidata da intelligenza che semplifica le operazioni di sicurezza e ottimizza le difese. La piattaforma emula in modo sicuro le minacce informatiche e fornisce una guida per la mitigazione – consentendo alle società di migliorare la visibilità e l'utilizzo degli investimenti nella sicurezza. Scopri di più su