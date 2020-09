1NCE, l'operatore di rete dedicato all'IoT, estende la copertura geografica a 103 Paesi

COLONIA, Germania, 20 febbraio 2020 /PRNewswire/ -- 1NCE GmbH, fornitore della prima tariffa flat al mondo per l'Internet of Things (IoT), sta espandendo i propri servizi di connettività per dispositivi IoT in oltre 60 Paesi, tra cui Australia, Giappone, Messico e Canada. Con questa espansione della copertura di rete, il piano tariffario IoT Flat Rate di 1NCE sarà ora disponibile in 103 Paesi del mondo.

Con il suo piano tariffario IoT Flat Rate, 1NCE ha introdotto un nuovo standard per la connettività IoT: al costo di 10 EUR (TCO) i clienti IoT collegano i loro dispositivi per 10 anni. La facilità di scalabilità e calcolo è garantita. La recente espansione della copertura segna l'inizio delle vendite globali a clienti al di fuori dell'Europa. La scorsa settimana 1NCE ha reso nota la sua partnership con China Telecom per offrire il piano IoT Flat Rate anche in Cina, a Macao e Hong Kong.

Alexander P. Sator, CEO di 1NCE, ha spiegato: "La connettività globale a un prezzo contenuto e a un elevato livello di servizio è un prerequisito per molte implementazioni IoT su larga scala. Ecco perché collaboriamo con operatori di livello Tier-1 come Deutsche Telekom o China Telecom che si distinguono per la stessa qualità e affidabilità che vogliamo offrire con 1NCE."

Informazioni su 1NCE

www.1nce.com . 1NCE GmbH è il primo operatore a tutti gli effetti dedicato all'IoT nel mondo a offrire servizi di connettività rapidi, sicuri e affidabili a un costo contenuto basati su una tariffa flat IoT. In questo modo le applicazioni IoT come la manutenzione dei serbatoi, i contatori intelligenti o la telematica dei veicoli hanno un costo accessibile. Il piano tariffario 1NCE Flat Rate include 500 MB di volume dati, 250 SMS e accesso gratuito al portale per la gestione della connettività 1NCE tramite Internet e API. Per fornire il servizio, 1NCE collabora con Deutsche Telekom AG e i suoi partner per il roaming, nonché con China Telecom Global Limited e supporta tutti gli standard comuni di comunicazione mobile (2G, 3G, 4G, NB-IoT). Per maggiori informazioni, consultare il sito Web