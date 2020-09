L'era Suning per Carrefour China ha registrato un notevole aumento dei profitti a gennaio

NANJING, Cina, 25 febbraio 2020 /PRNewswire/ -- nel settembre 2019, Carrefour China è stata ufficialmente acquisita dal gruppo Suning. Tian Rui, AD di Carrefour China, ha reso pubblici per la prima volta il 25 febbraio 2020 i risultati dell'integrazione Suning Carrefour e guardato con entusiasmo al futuro con sviluppo strategico.

Tian Rui ha detto che negli ultimi cinque mesi Carrefour China ha costantemente migliorato la sua efficienza operativa attraverso la trasformazione digitale dei suo negozi ed ha accelerato l'integrazione con il sistema ecologico Suning. L'effetto è magnifico, nel quarto trimestre 2019, Carrefour China ha raggiunto il primo profitto trimestrale degli ultimi sette anni. Nel gennaio di quest'anno, i profitti di Carrefour sono aumentati considerevolmente rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, eccedendo la somma di gennaio e febbraio dell'anno scorso.

Dopo l'acquisizione, il team dirigenziale di Carrefour China si è concentrato sui bisogni dei consumatori, e rafforzato i comparti dei beni primari, operazioni, marketing e gestione degli utenti. In termini di operatività delle merci, Carrefour China ha tratto pieni vantaggi dalla catena di approvvigionamento dei beni importati e accelerato l'integrazione con la supply chain di Suning FMCG. Attualmente, Carrefour China ha aperto la supply chain con Suning Convenience Store nella maggior parte delle regioni cinesi, rafforzando le capacità di supply chain di Suning Convenience Store e riducendo efficacemente i costi.

In termini di digitalizzazione di Carrefour China, i 209 negozi esistenti in tutto il paese hanno completato la trasformazione in smart retail per soddisfare il servizio in un'ora entro tre chilometri dell'area circostante e il servizio di mezza giornata entro i 10 km nella stessa città.

Carrefour China ha integrato le risorse di magazzino con Suning Logistics. In futuro, collaborerà con Suning Logistics per impiantare la propria catena del freddo e raggiungere un miglior controllo qualità. Allo stesso tempo, i 40 milioni di clienti di Carrefour sono stati connessi con quelli di Suning e collegato Suning.com ed altri formati di business per rafforzare ulteriormente i privilegi degli utenti iscritti.

Durante la recente epidemia, Carrefour China ha attivamente assicurato la fornitura dei materiali vivi ai residenti, e allo stesso tempo sviluppato vigorosamente la consegna lampo per soddisfare la domanda dei consumatori durante il periodo.

Il 6 febbraio, Carrefour China è entrata nella APP Suning Convenience Store, che copre tutti i Suning Convenience Store nel paese. Dal suo avvio, il volume di ordini medio giornaliero della consegna lampo Carrefour è cresciuto del 202% mese su mese sulla APP Suning Convenience Store. Il 12 febbraio, la versione aggiornata del mini-programma consegna lampo Carrefour è stata lanciata in tutto il paese, ed ha accumulato ad oggi più di 700.000 utenti. Il 21 febbraio, il volume di ordini medio giornaliero è aumentato del 329% rispetto al mese precedente.

"Carrefour China è il core business della matrice Suning FMCG. Nel 2020, accelereremo il rinnovamento dei negozi, la struttura della supply chain ed altre integrazioni ecologiche con Suning per riportare alla gloria Carrefour come sette anni fa!" ha detto Tian Rui.