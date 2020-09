ZTE lancia un nuovo prodotto 1U 5G IPRAN per tutte le interfacce

SHENZHEN, Cina, 26 febbraio 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), importante provider internazionale di telecomunicazioni e soluzioni tecnologiche enterprise e consumer per l'internet mobile, ha annunciato oggi di aver lanciato il suo nuovo dispositivo di accesso 5G IPRAN compatto ed intelligente ZXCTN 6120H-C.

Il dispositivo di 1U d'altezza può essere installato in un armadietto standard di 300mm di profondità e offre una gran varietà di interfaccia da 25GE/50GE/100GE. Grazie alla capacità di commutazione unidirezionale fino a 320G, supporta una latenza di trasmissione bassissima dell' ordine dei microsecondi e sincronizzazione in tempi di elevatissima precisione "3A", quindi è particolarmente adatto agli scenari in cui lo spazio per l'apparecchiatura è piccolo e l'alimentazione è insufficiente, per aiutare gli operatori ad sviluppare le reti di trasporto 5G in maniera efficiente e a basso costo.

Il nuovo prodotto di accesso 5G IPRAN supporta le interfacce 25GE/50GE/100GE per soddisfare i requisiti di sviluppo del 5G. La sua capacità di commutazione unidirezionale raggiunge i 320Gbps, e può soddisfare i requisiti di accesso con grandi capacità degli utenti nell'era del 5G.

Il dispositivo supporta la tecnologia FlexE, che consente una latenza di trasmissione dati a livello di microsecondi L1 Slicing Channel, ed offre hard slices per servizi a bassa latenza ed elevata affidabilità. Supporta inoltre l'SR. Basata sui chipset interni core di ZTE, la sua profondità di stack raggiunge dieci strati, che rappresentano il livello più alto del settore.

Supporta anche la sincronizzazione ad elevatissima precisione "3A" (Accurate Time Source, Advanced Time Stamp e Self-Adaptive Time Algorithm) sviluppato in casa da ZTE per sostenere i servizi di geolocalizzazione indoor ad alta precisione e outdoor senza interruzioni. Con soli 1U di altezza e 270mm di spessore, ha i vantaggi della piccola taglia, poco peso e semplice installazione. Di conseguenza, il dispositivo è una scelta migliore per gli operatori negli scenari con condizioni strutturali difficili, spazi piccoli e budget limitati.

