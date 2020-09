Supermicro presenta i sistemi Edge outdoor, la nuova categoria di telecomunicazioni 5G, Edge intelligente e server streaming per utilizzo in antenne di telefonia mobile IP65

I server rinforzati sfruttano le piattaforme standard x86 in fattore forma pensato per antenne per portare una prestazione di classe data center a RAN e Edge 5G

SAN JOSE, California, 2 marzo 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), leader globale nelle tecnologie di enterprise computing, storage, soluzioni di rete e informatica verde, è primo nel mercato con i sistemi Edge outdoorserver IP65 a involucro per RAN 5G, inferenza IA, ed altre applicazioni intelligenti edge-focused, basati su processori Intel Xeon D e Intel Xeon scalabili di seconda generazione con ampie opzioni di configurazione. Questi nuovi sistemi sono ideali per ambienti esterni difficili e supportano il movimento del settore verso i software open-source e hardware disaggregato.

"I SuperServers altamente configurabili di Supermicro per uso esterno estremo offrono agli operatori di data center e telecomunicazioni nuove opzioni di utilizzo senza precedenti che rivaleggiano con i concorrenti del settore", ha detto Charles Liang, presidente e AD di Supermicro. "Queste soluzioni confermano la leadership di Supermicro nelle soluzioni IT efficienti e ad alta prestazione per un ridotto costo totale di proprietà (TCO)."

Oltre alle opzioni CPU, i nuovi sistemi Supermicro traggono vantaggio dalle ultime accelerazioni FPGA e GPU con tre slot PCI-E per capacità di espansione. Questo è cruciale per l'inferenza potenziata IA edge in tempo reale attraverso le schede GPU e con supporto software RAN 5G più comunicazioni site-to-site a standard aperto con schede di accelerazione FPGA. Con capacità di storage SSD, M.2 e EDSFF, questi server rinforzati possono anche distribuire contenuti media in cache localmente o videosorveglianza e altri dati sensibili.

® di Supermicro, questi sistemi 5G possono essere configurati con una varietà di combinazioni processore e memoria in modo che i clienti possano personalizzare le loro soluzioni per spingere la gestione remota dei data center all'edge intelligente. Supermicro ha una vasta esperienza con i popolari software di virtualizzazione e ottimizzati per contenitori come Kubernetes, per facilitare queste interazioni in modo efficiente ed ha diversi server certificati NGC-Ready per Edge per estendere la capacità IA in reti pubbliche e private. Basati sulle Building Block Solutionsdi Supermicro, questi sistemi 5G possono essere configurati con una varietà di combinazioni processore e memoria in modo che i clienti possano personalizzare le loro soluzioni per spingere la gestione remota dei data center all'edge intelligente. Supermicro ha una vasta esperienza con i popolari software di virtualizzazione e ottimizzati per contenitori come Kubernetes, per facilitare queste interazioni in modo efficiente ed ha diversi server certificati NGC-Ready per Edge per estendere la capacità IA in reti pubbliche e private.

Supermicro abbraccia il movimento del settore per piattaforme hardware non proprietarie e per la crescente adozione di interfacce di sistema standardizzate. L'appartenenza di Supermicro all'alleanza O-RAN supporta la sua iniziativa di promuovere un'architettura aperta 5G RAN nativa in cloud per l'evoluzione delle reti da 4 G a 5G. Da quando si è unita all'alleanza O-RAN, Supermicro ha sviluppato soluzioni referenziali con diversi operatori primari di telecomunicazioni e provider di stack software. Questa compatta soluzione su palo permette un rapido avvio di reti 5G adattabili con implicazione immobiliare praticamente a zero.

E403-9P-FN2T e 1019P-FN2T introdotti nel 2019, e complementano i prodotti ad alta prestazione dell'azienda per i data center come il multinodale BigTwin™ e i SuperBlade ® e MicroBlade™ ad alta densità, che possono supportare la rete core 5G virtualizzata. Questi server rinforzati appena presentati ampliano il già composito portafoglio informatico 5G ed Edge di Supermicro, che comprende i sistemiintrodotti nel 2019, e complementano i prodotti ad alta prestazione dell'azienda per i data center come il multinodale BigTwin™ e i SuperBladee MicroBlade™ ad alta densità, che possono supportare la rete core 5G virtualizzata.

