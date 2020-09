ZTE terza al mondo per numero di brevetti presentati sugli standard essenziali per il 5G

SHENZHEN, Cina, 2 marzo 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per le telecomunicazioni, le imprese e i consumatori per l'Internet mobile, ha annunciato oggi di avere presentato 2.561 famiglie di brevetti sugli standard essenziali per il 5G all'ETSI (l'Istituto Europeo delle norme di telecomunicazione), ed è stata così inserita nella Top 3 a livello mondiale, come indica l'ultimo report sui brevetti del settore 5G distribuito dal Ministro Federale tedesco per l'economia e l'energia (BMWi). Il report è stato realizzato congiuntamente da IPlytics e dall'Università Tecnica di Berlino.

Da sempre impegnata nella definizione di nuovi livelli competitivi per l'innovazione nell'era del 5G, ZTE ha all'attivo oltre 5.000 brevetti 5G e per questo occupa la posizione "Tier-1 Camp" nell'implementazione di brevetti globale. ZTE ha presentato richiesta per oltre 74.000 brevetti nel mondo, di questi più di 34.000 sono stati rilasciati a livello globale.

L'azienda, ha inoltre presentato 3.900 domande di brevetti chipset tra Europa, Stati Uniti, Giappone, Corea e altri paesi. Tra i più attivi sostenitori della ricerca nel campo delle tecnologie e degli standard 5G, ZTE ha presentato 7.000 proposte 5GNR/5GC alle organizzazioni normative internazionali.

A oggi, ZTE collabora al 5G con più di 70 vettori in tutto il mondo e si è assicurata 46 contratti commerciali 5G. L'azienda ha implementato consuccesso oltre 60 casi di utilizzo, stabilendo una collaborazione strategica con 300 clienti del settore e collaborando con più di 200 fornitori leader.

Mettendo la proprietà al centro delle strategie di sviluppo, ZTE ha messo a punto un completo sistema di gestione della proprietà intellettuale ed esplorato una propria strategia operativa in materia di brevetti. Grazie alla distribuzione globale di brevetti di elevata qualità, ZTE ha ottenuto innovazioni sostenibili e vantaggi sui mercati mondiali, portando ai clienti servizi e prodotti all'avanguardia e di alta qualità.

ZTE è un fornitore di sistemi avanzati di telecomunicazioni, dispositivi mobili e soluzioni tecnologiche aziendali per consumatori, vettori, aziende e clienti del settore pubblico. Come parte della sua strategia aziendale, ZTE si impegna a fornire ai clienti innovazioni integrate end-to-end per offrire eccellenza e valore nei settori delle telecomunicazioni, delle tecnologie e dell'informazione. Quotata nelle borse di Hong Kong e Shenzhen (codice azionario H: 0763.HK / codice azionario A: 000063.SZ), ZTE dedica il 10% del suo fatturato annuo alla ricerca e sviluppo e ricopre ruoli di leadership in organizzazioni internazionali per la costituzione di standard normativi

