ODEM aiuta a combattere il coronavirus offrendo la sua piattaforma blockchain d'istruzione e credenziali gratuitamente

ZUG, Svizzera, 9 marzo 2020 /PRNewswire/ -- ODEM condivide la preoccupazione mondiale e sincere condoglianze per tutte le vittime della recente eruzione del coronavirus. Siamo ugualmente preoccupati per l'interruzione dell' istruzione per tutti gli studenti, insegnanti, educatori e tutte le istituzioni educative ed istruttive.

IN risposta agli ultimi sviluppi in stati dove il virus ha forzato la chiusura di scuole e università, ODEM offre la sua piattaforma educativa, la quale è integrata online e garantisce un sistema di certificazione senza costi e pronta per l'utilizzo da parte di scuole ed insegnanti al fine di continuare ad istruire studenti fino a che sia sicuro ritornare negli edifici scolastici.

La piattaforma sicura e potente ODEM, offre l'iscrizione, la gestione dei corsi e un metodo per rilasciare la certificazione dei corsi presi, così che gli educatori possono condurre le loro materie, così come i loro corsi completamente online ed infine rilasciare un certificato di completamento e raggiungimento del corso relativo. In questo modo è´ possibile rintracciare il progresso (ad esempio di uno studente) e generare un certificato tradizionale una volta che le scuole tornano ad essere aperte. Inoltre, la piattaforma ODEM può essere integrata con un "learning management system (LMS)" già esistente nell' istituzione relativa. Infine anche l'uso di un curriculum già esistente e' possibile.

In un annuncio ufficiale dell' ONU, il direttore generale dell' UNESCO Audrey Azoulay ha dichiarato, che "stiamo lavorando con nazioni per assicurare il proseguimento dell'istruzione per tutti, soprattutto i bambini e giovani svantaggiati e colpiti dalla chiusura delle scuole. Anche se la chiusura temporanea delle scuole come risultato di una crisi non sono una novità, purtroppo, le misure globali e la velocità dell' interruzione dell' istruzione non sono ineguagliabili e se allungate, potrebbero perfino mettere in pericolo il diritto all' istruzione."

ODEM fornirà la continuazione globale senza costi affinché studenti ed insegnanti possano ritornare nelle scuole senza rischiare un infezione. Grazie a questa offerta, l'impresa spera di fare parte di una soluzione globale, che aiuti ad alleviare l'interruzione del fondamentale diritto all' istruzione.

Fino al 6. Marzo, diciassette stati hanno implementato la chiusura di scuole a causa del virus. Gli Stati Uniti, Inghilterra, Germania, Pakistan, Francia, Thailandia, Vietnam e la Corea del sud hanno iniziato una chiusura locale delle scuole, mentre la Cina, il Giappone, Mongolia, l'Italia, l'Iran, l'Iraq, l'Armenia, gli Emirati Arabi Uniti e l'Azerbaijan hanno attivato chiusure su una scala nazionale.

"Il concetto di ODEM e stato progettato per fornire una piattaforma di educazione ed istruzione accessibile a tutti. Noi, chiaramente, non avremmo potuto anticipare delle circostanze come le attuali per portare la nostra visione nella realtà, ma siamo comunque grati di far parte della soluzione per permettere a studenti in tutto il mondo di continuare il loro percorso educativo indipendentemente dalla loro posizione fisica, o la vicinanza della loro scuola" dice l'amministratore delegato di ODEM Richard Maaghul. "Un risultato positivo delle circostanze attuali, potrebbe essere un futuro dove non solo saremo in grado di affrontare crisi del genere preparati nel ambito della sanita, ma preparati anche nel fornire l'accesso all' istruzione."

ODEMODEM e' un mercato basato sull'istruzione e l'impiego, che connette direttamente datori di lavoro, studenti e insegnanti per rendere il prezzo del processo per imparare, lavorare e crescere professionalmente più accessibile ed efficiente. Fondato nel 2017 dal esperto nel ramo della tecnologia ed istruzione, Richard Maaghul, ODEM fu creato grazie alla visione di usare la Blockchain per trasformare inefficienza attuale dell'industria d'istruzione. Come primo del suo tipo, il mercato online di ODEM ha già attratto piu di 30.000 utenti rappresentando 166 stati e sta lavorando con una selezione varia di università, college e datori di lavoro in tutto il mondo.

