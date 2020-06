LG Chem premia i migliori installatori RESU del 2019 in Europa

- LG Chem ha invitato 9 dei suoi principali installatori in Europa a una cerimonia per premiare la loro fiducia e il successo nella distribuzione delle batterie LG RESU

- LG Chem cerca di ampliare l'opportunità di valorizzare i principali installatori e di incoraggiare un maggior numero di installatori a partecipare a tali eventi

EISENACH, Germania , 17 marzo 2020 /PRNewswire/ -- All'inizio del nuovo anno 2020, LG Chem - il principale produttore coreano di batterie avanzate - ha tenuto per la terza volta l'evento Top Installer per premiare i suoi primi 9 installatori in Europa con il più alto record di vendite sul mercato europeo nel 2019, sulla base delle batterie registrate sul sito dedicato agli installatori RESU

LG Home Battery website

LG Chem li ha invitati in uno dei castelli più famosi della Germania, il Wartburg, per offrire ancora una volta un'esperienza unica ai suoi stimati ospiti.

I primi 9 installatori di batterie RESU includono:

LG Chem ha riunito gli installatori per informarli sui piani futuri e ha ascoltato le loro indicazioni sulle tendenze del mercato delle batterie domestiche. LG Chem li ha anche informati a riguardo del nuovo

LG RESU blog europeo

e dei piani di marketing a loro dedicati. Il tour esclusivo di 90 minuti al castello di Wartburg, famoso soprattutto per il luogo in cui Martin Lutero tradusse il Nuovo Testamento della Bibbia in tedesco, è stato un piacevole intermezzo. Il tour è iniziato dopo che l'ultimo turista ha lasciato il castello, rendendo questo momento più speciale.

Dopo il tour, LG Chem e gli installatori si sono riuniti di nuovo per la cerimonia di premiazione. I 9 installatori provenienti dalla Germania e dall'Italia hanno ricevuto trofei come riconoscimento del grande successo che hanno ottenuto nella distribuzione della batteria RESU di LG Chem. LG Chem ha inoltre presentato agli installatori dei voucher che possono essere utilizzati per acquistare prodotti LG RESU a un prezzo scontato nell'ambito del "Programma punti RESU" di LG Chem.

Dal 2018, LG Chem ha organizzato con successo tre eventi "Top Installer Award" in Europa per congratularsi con i principali installatori e interagire con essi attraverso interviste e discussioni al fine di fornire un servizio migliore a partner e clienti.

"Siamo orgogliosi di partecipare per la seconda volta a questo evento e ora è quasi su scala europea", ha dichiarato Jochen Drepper, responsabile vendite e sviluppo commerciale di Gexx aeroSol GmbH, "Ci mostra che siamo sulla buona strada nella nostra attività e vediamo anche da altri installatori quali buone pratiche mettono in atto per vendere le RESU ai proprietari di case. Ci concentreremo sulle batterie RESU anche in futuro poiché offrono funzionalità uniche di qualità premium, molto apprezzate dai nostri clienti "

"Siamo lieti di partecipare a questo evento memorabile, dimostra che stiamo operando bene nel nostro business delle batterie domestiche", ha dichiarato Samuel Pezzera di SPL Energetica Srl, "Speriamo che i pensieri e le idee condivise oggi porteranno tutti a migliorare ulteriormente le rispettive attività, fornendo ai clienti ciò di cui hanno veramente bisogno ".

"Siamo onorati di organizzare il 3 ° premio Top Installer Award con i principali installatori di tutto il mondo, con la continua crescita delle batterie domestiche", ha dichiarato Jeongjin Hong, vicepresidente della divisione ESS Battery di LG Chem, "Speriamo che questa collaborazione duri e faremo del nostro meglio per continuare a fornire la migliore esperienza e servizio ai nostri partner e clienti."

LG Chem

LG Chem è uno dei maggiori produttori al mondo di batterie agli ioni di litio con una posizione leader di mercato nelle batterie avanzate per applicazioni su scala di rete, residenziali e automotive. La nostra avanzata tecnologia delle batterie agli ioni di litio è il risultato di 25 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di batterie mobili e batterie di grande formato per sistemi di stoccaggio automobilistico ed energetico (ESS). L'impegno di LG Chem nella leadership tecnologica unito a processi di produzione efficienti e di alta qualità produce batterie che presentano i più alti livelli di sicurezza, prestazioni e affidabilità. Per ulteriori informazioni, visitare

www.LGChem.com

RESU

RESU (Residential Energy Storage System) è il marchio di batterie di LG Chem progettato per affrontare le varie situazioni che interessano i clienti. La serie RESU di LG Chem, acclamata per la sua innovazione e tecnologia all'avanguardia, offre dimensioni compatte, installazione facile e veloce e ampia compatibilità con i principali inverter. Sono disponibili in totale sei diversi modelli RESU, da 3.3kWh, 6.5kWh, 9.8kWh, 13,1kWh per i modelli a 48V e 7.0kWh, 9.8kWh per le batterie a 400V, per soddisfare le esigenze dei clienti