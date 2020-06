ZTE si allea con KDDI per introdurre nuovi smartphone 5G in Giappone

SHENZHEN, Cina, 24 marzo 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uno dei più grandi provider internazionale di telecomunicazioni e soluzioni tecnologiche enterprise e consumer per l'internet mobile, ha annunciato oggi che svelerà la nuova serie di prodotti ZTE a1 in Giappone, in collaborazione con il grande operatore nazionale KDDI nel 2020. Il nuovo smartphone 5G sarà compatibile sia con la modalità SA che NSA, con display da 6,5 pollici, sistema di ripresa quad IA ed una fotocamera da selfie da 32MP.

Nell'era del 5G, le due parti si uniranno per sviluppare gli smartphone 5G incentrati sull'utente in uno sforzo per soddisfare le emergenti esigenze personalizzate degli utenti locali accanto al dispiego della rete 5G in Giappone. Nel 2020, ZTE lancerà circa 10 smartphone 5G in tutto il mondo, ed un totale di oltre 15 terminali 5G.

Oltre a KDDI, ZTE ha collaborato anche con SoftBank in Giappone per lanciare il ZTE Axon 10 Pro 5G a marzo 2020. Il ZTE Axon 10 Pro 5G è disponibile in più di dieci paesi su scala globale, ed è riconosciuto come il primo smartphone 5G commercialmente disponibile in Nord Europa, Medio Oriente e Cina.

"ZTE è impegnata a soddisfare le diverse esigenze di operatori, imprese e utenti privati in scenari multi servizi e ad alimentare centinaia di industrie con un portafoglio completo di terminali 5G," - ha detto Xu Feng, vicepresidente senior di ZTE Corporation e Presidente della divisione dispositivi mobili -. "Siamo in stretta collaborazione con i maggiori operatori mondiali, come KDDI e SoftBank, per identificare e soddisfare le reali esigenze dei consumatori nel mercato locale."

A seguito del lancio del nuovo smartphone ZTE Axon 11 5G in Cina il 23 marzo, ZTE ha ulteriormente esteso il suo portafoglio prodotti e la sua presenza globale nel segmento dei terminali 5G. Ad oggi, ZTE ha cooperato con più di 30 operatori globali nel campo dei terminali 5G.

Informazioni su ZTEZTE è un provider di sistemi avanzati di telecomunicazioni, dispositivi mobili e soluzioni di tecnologia enterprise, rivolti a consumatori, vettori, aziende e clienti del settore pubblico. Come parte della strategia di ZTE, l'azienda è impegnata a fornire ai clienti innovazioni integrate end­to­end per offrire eccellenza e valore là dove il settore delle telecomunicazioni e quello dell'informatica convergono. Quotata alle borse di Hong Kong e Shenzhen (codice azione H: 0763.HK / codice azione A: 000063.SZ), ZTE vende i suoi prodotti e servizi in più di 160 paesi.

Ad oggi, ZTE ha ottenuto 46 contratti commerciali 5G in mercati primari come Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa (MEA). ZTE reinveste il 10 percento del proprio fatturato annuo in ricerca e sviluppo ed ha posizioni di leadership in organizzazioni regolatorie internazionali.

