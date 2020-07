Server standard di settore per i mercati globale 5G e delle telecomunicazioni: Supermicro svela il nuovo sistema compatto 2U

Il nuovo Short-Depth 2U Ultra Server ottimizzato per Edge Micro Data Center supporta i processori di seconda generazione Intel Xeon Scalable con un TDP di massimo 205-watt e 8 schede aggiuntive

SAN JOSE, California, 9 aprile 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), azienda leader nelle soluzioni di calcolo di livello enterprise, per lo storage, il collegamento in rete e per le tecnologie informatiche ecologiche ha svelato oggi un nuovo short-depth 2U Ultra SuperServer ottimizzato per portare le piattaforme di standard di settore agli ambienti 5G e delle telecomunicazioni.

Man mano che l'industria delle telecomunicazioni adotta gradualmente standard aperti come le soluzioni O-RAN, gli operatori sono sempre più interessati all'utilizzo di server commercial off the shelf (COTS) per le loro infrastrutture. Ma molte delle soluzioni server IT esistenti devono far fronte a ostacoli, tra cui la congestione della larghezza di banda, mancanza di scalabilità, ritardo nei processi e preoccupazioni relative alla sicurezza e integrità dei dati tra cui questioni di privacy e conformità. Offrendo server standard di settore ottimizzati per le applicazioni 5G, Supermicro sta trasformando il settore delle telecomunicazioni con dei sistemi potenti e ricchi di funzionalità che forniscono connettività intelligente e uniforme da Edge a Cloud.

"Man mano che sempre più aziende cercano di modernizzare i loro data center e l'infrastruttura Edge con le ultime tecnologie di server standard di settore, noi stiamo aggressivamente espandendo il nostro portafoglio di sistemi ottimizzati per le applicazioni 5G e delle telecomunicazioni," ha affermato Charles Liang, presidente e Amministratore Delegato di Supermicro. "Il nostro nuovo short-depth 2U Ultra SuperServer non solo offre migliori funzionalità, prestazioni più rapide e un'efficienza energetica più ecologica, ma include anche la certificazione NEBS e alimentatori ridondanti DC o AC."

Grazie alle caratteistiche di alta affidabilità, disponibilità e facilità di manutenzione (RAS) disponibili su short-depth 2U montato su rack, il nuovo 2U Ultra SuperServer di Supermicro supporta due processori scalabili Intel® Xeon® di seconda generazione con un TDP di massimo 205-watt ciascuno e fornisce calcolo, storage, e collegamento in rete ad alte prestazioni per i micro data center di Edge. Questi nuovi server 2U Edge supportano fino a 6TB di memoria DDR4 su 24 slot e dispone di otto slot di espansione PCI-E 3.0 per configurazioni di networking flessibili. I comodi drive hot swap sul frontale e i moduli ventola combinati con una profondità di di 22,6 pollici e certificazione NEBS 3 rendono questo server un bene prezioso per le organizzazioni che intendono modernizzare i loro data center e infrastrutture Edge.

Il nuovo server di Supermicro include supporto per scheda di accelerazione programmabile FPGA N3000 di Intel® (Intel FPGA PAC N3000), una piattaforma molto personalizzabile che permette alta velocità di elaborazione, minore latenza e applicazioni ad alta larghezza di banda. Questa piattaforma può aiutare ad accelerare la 5G e l'adozione della virtualizzazione delle funzioni di rete (NFV) per i produttori di apparecchiature per le telecomunicazioni (TEM), i venditori di funzioni di rete virtuale (VNF), gli integratori di sistemi e le compagnie di telecomunicazioni, per portare soluzioni scalabili e ad alte prestazioni sul mercato.

