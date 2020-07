Suning.com ha distribuito il Rapporto Finanziario 2019 con la creazione di uno scenario completo per la rivendita al minuto

NANJING, Cina, 20 aprile 2020 /PRNewswire/ -- Il 17 aprile, Suning.com (002024.SZ), leader cinese nella rivendita al dettaglio O2O, di proprietà di Suning Holdings Group, ha distribuito i risultati finanziari annuali del 2019. In base al rapporto, la società ha conseguito ricavi pari a 269,229 miliardi di RMB (38,06 miliardi di dollari USA) nel 2019; i profitti netti assegnati agli azionisti sono stati 9,843 miliardi di RMB e nel 2019 il GMV (Volume lordo delle merci) ha raggiunto 378,74 miliardi di RMB, con un incremento del 12,47% rispetto all'anno precedente.

Nel 2019, Suning.com ha acquisito una partecipazione azionaria dell'80% in Carrefour Cina, questo ha significato la creazione di una rete al dettaglio strategica completa. Fino al 2019, Suning.com ha gestito 8.216 punti vendita di tipo diverso, e il numero di punti vendita Retail Cloud in franchising nel segmento basso del mercato ha raggiunto i 4.586. Il GMV online ha inoltre raggiunto 238,753 miliardi di RMB e il GMV delle piattaforme aperte è arrivato a 80,314 miliardi di RMB, con una crescita del 37,14% rispetto all'anno precedente.

Inoltre, la strategia basata sulle categorie complete si è dimostrata vincente per Suning.com nel 2019. Le merci generiche sono aumentate del 115,44% rispetto all'anno precedente, passando al secondo posto in termini di ricavi totali, dopo la categoria delle apparecchiature domestiche. Le modalità categoria completa e omnicanale hanno richiamato un maggior numero di consumatori grazie a un maggior numero di consegne a domicilio, cosa che ha aiutato la società a migliorare l'esperienza di acquisto e a rafforzare le attività dei consumatori e la fidelizzazione al marchio.

Degno di nota è il miglioramento costante dell'efficienza operativa di Carrefour China. Secondo dati preliminari dei risultati finanziari del primo trimestre di Suning.com, Carrefour China ha realizzato due profitti trimestrali consecutivi e il servizio di consegna a domicilio ha ottenuto prestazioni importanti, e rappresenta il 10% delle vendite totali di Carrefour a marzo. Con la graduale trasformazione dei punti vendita Carrefour, Suning.com ha realizzato una catena di approvvigionamento completa FMCG (beni consumer a movimentazione rapida) con integrazione magazzino-punto vendita tra Suning Conveniente Stores e Carrefour. Grazie a questa modalità, Suning.com è in grado di rifornire rapidamente i punti vendita e far fronte alle consegne a domicilio, con uno scenario completo, in tempo reale e a costi contenuti.

In termini di infrastruttura logistica, alla fine del 2019, Suning Logistics disponeva di 25.881 punti di consegna e una superficie totale dei magazzini e delle strutture di supporto correlate per Suning Logistics pari a 12.1 milioni di metri quadri. Nel 2019, Suning Logistics si è concentrata sulla costruzione di una rete avanzata di infrastrutture e sull'apertura delle consegne da magazzino per potenziare il sistema di approvvigionamento personalizzato e messo in comune grazie ai vantaggi presentati dalle differenti possibilità di consegna in tempo reale e a costi contenuti.

La creazione e l'integrazione completa si punti vendita per tutto lo scenario stanno infondendo nuove motivazioni per lo sviluppo di Suning. Sotto la grande pressione della pandemia, l'innovativa esplorazione di Suning.com delle attività a scenario completo ha prodotto notevoli risultati. Suning.com tesa alla socializzazione degli utenti, alla comunità e a caratteristiche di consumo orientate ai contenuti, con costanza ha sperimentato formati aziendali innovativi come l'e-commerce sociale, le consegne a domicilio, e lo streaming dal vivo per migliorare i rendimenti delle proprie attività da più punti, dando così prova di un'eccezionale capacità di resistere alla pressione e creare sinergie tra più segmenti aziendali.