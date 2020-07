ActLight ha firmato un accordo di licenza commerciale con un'azienda leader nel settore dei semiconduttori attiva nel settore medicale

LOSANNA, Svizzera, 23 aprile 2020 /PRNewswire/ -- ActLight, l'azienda tecnologica svizzera nota per i suoi fotodiodi con il miglior rapporto segnale/rumore della categoria, ha annunciato oggi di aver firmato un contratto di licenza commerciale con un'azienda leader nel settore dei semiconduttori, che intende utilizzare l'innovativa tecnologia di sensori ottici di ActLight per soddisfare la domanda globale in rapida crescita del mercato medicale.

"Ora che la pandemia COVID-19 si sta diffondendo in tutto il mondo, siamo orgogliosi di offrire la nostra tecnologia Dynamic PhotoDiode al mercato medicale insieme a una prestigiosa azienda di semiconduttori. In questi tempi di difficoltà dobbiamo tutti unire le nostre forze per sfruttare tecnologie innovative al servizio delle comunità colpite", ha dichiarato Roberto Magnifico, Chief Commercial Officer di ActLight.

Informazioni su ActLight: ActLight SA, la start-up fondata nel 2011 con sede a Losanna - Svizzera, si concentra sul settore della fotonica CMOS, sviluppando un nuovo tipo di fotodiodo: il Dynamic PhotoDiode (DPD). Essendo una società fabless, ActLight è specializzata nella proprietà intellettuale (IP) nel segmento della fotonica ed utilizza principalmente il modello di business delle licenze IP.

La sua tecnologia fotonica brevettata, basata su CMOS, consente il sostanziale miglioramento dell'efficienza e della precisione di varie applicazioni di rilevamento della luce, come range meters basati sul principio Time Of Flight (TOF), monitoraggio dei segnali vitali (frequenza cardiaca, etc.), telecamere 3D/2D e molto altro. ActLight opera nel mercato dell'Internet of Things (IoT), con particolare attenzione ai dispositivi mobili e indossabili, tecnologia medicale & welness, guida autonoma, droni e robotica.

