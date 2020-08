ZTE reinveste oltre il 15% del fatturato in spesa R&S nel primo trimestre 2020

Mantenere un costante sviluppo di business globale mentre si accelera l'utilizzo dell'infrastruttura 5G

SHENZHEN, Cina, 27 aprile 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uno dei principali provider internazionali di telecomunicazioni e soluzioni tecnologiche enterprise e consumer per l'internet mobile, ha annunciato oggi i risultati del suo primo trimestre terminato il 31 marzo 2020.

Stando all'annuncio, per i tre mesi terminati il 31 marzo 2020, ZTE ha riportato ricavi operativi per 21,484 miliardi di RMB. L'utile netto attribuibile agli azionisti possessori di azioni ordinarie dell'azienda quotata in borsa, ha raggiunto i 780 milioni di RMB e gli utili netti, al netto di elementi eccezionali, attribuibili ai possessori di azioni ordinarie dell'azienda quotata, sono ammontati a 160 milioni di RMB, rappresentando una crescita anno su anno del 20,5%. L'utile base per azione è stato di 0,18 RMB.

L'azienda ha continuato a rafforzare il suo investimento in R&S per consolidare la sua competitività core. Per i tre mesi terminati il 31 marzo 2020, i costi di ricerca e sviluppo sono stati di 3,241 miliardi di RMB, il 15,1% del fatturato operativo, con un aumento di 1,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Durante il primo trimestre del 2020, ZTE ha messo come priorità la salute dei suoi dipendenti e i servizi ai clienti globali costituendo prontamente e aggiornando, un ufficio remoto e una piattaforma di customer service per tutti i suoi dipendenti. Inoltre, l'azienda si è coordinata con i suoi partner per combattere il COVID-19 e facilitare la ripresa della produzione con mezzi digitali in maniera ordinata.

Nel frattempo, ZTE ha praticato proattivamente la responsabilità sociale collaborando con gli operatori per garantire i servizi di comunicazione della prima linea nella lotta al COVID-19. Ha costruito reti 4G/5G e sistemi di diagnosi di telemedicina per centinaia di ospedali in Cina.

Da azienda responsabile e dal forte impegno civico, ZTE ha donato materiali per sostenere Wuhan e altre regioni nella provincia dell' Hubei ed ha distribuito mascherine, respiratori ed altri materiali a organizzazioni e ospedali locali in tutto il mondo. In collaborazione con vari operatori all'estero, ZTE ha anche condotto diagnosi con gli ospedali e fornito, a piccole e medie imprese, spazi per uffici, oltre ad una serie di programmi anti-COVID-19.

Lavorando insieme ai partner del settore, ZTE è stata impegnata per permettere a varie industrie di combattere contro il COVID­19, sfruttando la sua forza tecnologica dominante come il 5G e l'IA. In particolare, ZTE ha erogato servizi di diagnosi remota e diagnosi mobile 5G, come anche la soluzione di smart video in cloud per la prevenzione e il controllo dell'epidemia.

Inoltre, l'azienda ha lanciato i servizi per la famiglia "classe in cloud" per supportare l'educazione online. Con grande efficienza e collaborazione, la soluzione di ufficio remoto sicuro di ZTE ha consentito, agli utenti di vari settori, di avere servizi di ufficio remoto durante l'epidemia di COVID­19, facilitando così la sicura e rapida ripresa del lavoro e favorendo la resilienza economica.

Con l'accelerazione di nuove infrastrutture, come il 5G e l'industrial internet, ZTE è attivamente coinvolta nella messa in opera dell'infrastruttura 5G degli operatori, ed ha progressivamente aumentato la sua capacità produttiva 5G. Allo stesso tempo, l'azienda ha consolidato la cooperazione con i maggiori player del settore per promuovere la trasformazione digitale di energia, trasporti, finanza, affari governativi ed altri settori chiave.

Alla fine del primo trimestre del 2020, ZTE si è assicurata consecutivamente quote significative per il core network 5G RAN, 5G SA, l'approvvigionamento centralizzato del trasporto 5G di China Mobile, China Telecom e China Unicom. L'azienda ha costruito delle reti dimostrative 5G in varie città della Cina, raggiungendo un'esperienza di copertura continuativa Giga+ 5G. Ha inoltre completato le messe in opera commerciali 5G in Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente ed altri mercati primari del 5G.

In più, ZTE ha sostenuto una crescita elevata in quote di mercato delle reti ottiche, così come nei segmenti di Metro WDM e Backbone WDM. L'azienda e i suoi partner hanno esplorato congiuntamente 86 scenari applicativi e hanno condotto oltre 60 progetti dimostrativi su scala globale, costituendo una serie di progetti dimostrativi di produzione 5G intelligente insieme ai maggiori player del settore.

Nel campo dei dispositivi terminali, ZTE ha presentato il suo primo video smartphone 5G ZTE Axon 11 5G. L'azienda rafforza continuamente la cooperazione nei terminali 5G con più di 30 operatori nel mondo. Si è lanciata nel mercato dei terminali 5G in Giappone stringendo partnership con gli operatori.

Guardando avanti, ZTE porrà grande attenzione alla situazione dell'epidemia globale e di conseguenza realizzerà un ragionevole coordinamento con i suoi clienti e partner globali per far fronte alla situazione. L'azienda si concentrerà senza sosta sui suoi business principali sfruttando le opportunità di costruzione di nuove infrastrutture, al fine di poter creare più valore per i suoi clienti e per la società tutta.

Contatti media:

Margaret MaZTE Corporation Tel: +86 755 26775189 Email:

ma.gaili@zte.com.cn