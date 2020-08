Indagine Kaspersky: il 44% dei dipendenti italiani guarda contenuti per adulti dai dispositivi utilizzati per lavoro

Milano, 5 maggio 2020 - Dal momento in cui sono state attuate le misure di distanziamento sociale i dipendenti si sono adattati a lavorare in nuovi spazi, come ad esempio il salotto di casa, e questo ha contribuito a ridurre il confine tra la vita privata e quella lavorativa. Infatti, il 44% dei dipendenti italiani (51% a livello globale) che ha dichiarato di guardare più contenuti per adulti da quando lavora da casa, ha anche ammesso di farlo utilizzando gli stessi dispositivi impiegati per svolgere il proprio lavoro. Questo è solo uno dei dati emersi dal nuovo report di Kaspersky How COVID-19 changed the way people work.

Il lavoro da remoto e la necessità di adattarsi a questa “nuova normalità” hanno iniziato ad avere delle ripercussioni sull’equilibrio tra lavoro e vita privata. Il 33% dei dipendenti italiani (31% a livello globale) ha dichiarato di lavorare più di quanto non facesse prima. Nonostante ciò, esiste un 44% di italiani che dichiara di dedicare più tempo ad attività personali, probabilmente sfruttando il tempo che prima impiegava per recarsi a lavoro.

Dal report è emersa anche la difficoltà dei dipendenti di separare la vita professionale da quella personale, soprattutto dal punto di vista informatico. Il 44% degli italiani (51% a livello globale) che ha ammesso di aver guardato più contenuti per adulti durante il lockdown, afferma di averlo fatto sugli stessi dispositivi utilizzati per lavoro, un dato che desta la preoccupazione delle aziende. Di questi, il 6% degli italiani (18% a livello globale) si serve dei dispositivi forniti dal proprio datore di lavoro, mentre il 38% (36% a livello globale) sfrutta i dispositivi personali utilizzati poi anche a scopi lavorativi.

Inoltre, il 66% dei dipendenti intervistati (55% a livello globale), ha dichiarato di leggere più notizie in questo periodo di quanto non facesse prima. Sebbene questo si possa spiegare con la volontà delle persone di rimanere aggiornate sulla pandemia, questa attività viene svolta nel 45% dei casi su dispositivi utilizzati per il lavoro (60% guardando ai numeri a livello globale). Questa abitudine però può comportare dei rischi per la sicurezza informatica come ad esempio quello di infezioni da malware, per cui è importante che i dipendenti prestino molta attenzione alle risorse web visitate.

Un’altra abitudine dei dipendenti emersa durante il lockdown è quella di utilizzare servizi digitali personali per scopi lavorativi contribuendo all’aumento dei potenziali rischi connessi agli Shadow IT, compresa la divulgazione di informazioni sensibili. Ad esempio, il 43% dei dipendenti italiani utilizza account di posta elettronica personali per questioni di lavoro e il 49% ammette di farne uso con maggiore frequenza da quando lavora da casa. Il 39%, invece, utilizza app di messaggistica personali non approvate dai responsabili IT, e il 68% ha dichiarato di farlo con maggiore frequenza date le nuove circostanze.

"Spesso la praticità di alcuni servizi, riscontrata dai dipendenti, si scontra con le esigenze di business e sicurezza. Le aziende si trovano quindi nella posizione di non poter sempre soddisfare le richieste dei dipendenti di utilizzare alcuni servizi a scopi lavorativi. È necessario trovare un equilibrio tra praticità e esigenze di business. Per fare ciò, le aziende dovrebbero fornire l’accesso a servizi che forniscano soltanto i privilegi minimi necessari, implementare una VPN e utilizzare sistemi aziendali sicuri e approvati. Questa tipologia di software può avere alcune restrizioni che influiscono leggermente sulla usability, ma offrono maggiori garanzie di sicurezza", ha dichiarato Morten Lehn, General Manager di Kaspersky.

Per garantire che le aziende mantengano al sicuro i propri dipendenti e i dati aziendali, Kaspersky raccomanda loro di:

• Pianificare una formazione di base sulla sicurezza per i dipendenti. La formazione può essere effettuata online e incentrata sulle pratiche fondamentali, come la gestione di account e password, la sicurezza della posta elettronica, la sicurezza degli endpoint. Kaspersky e Area9 Lyceum hanno collaborato ad un modulo gratuito per aiutare il personale a lavorare in sicurezza da casa.

• Assicurarsi che i dispositivi, il software, le applicazioni e i servizi siano aggiornati con le ultime patch.

• Installare un software di protezione di comprovata efficacia, come Kaspersky Endpoint Security Cloud, su tutti gli endpoint, compresi i dispositivi mobili, e attivare i firewall. La soluzione installata dovrebbe assicurare la protezione dalle minacce web e dalle email di phishing

Ai dipendenti e gli utenti a casa che devono lavorare dai dispositivi personali, Kaspersky raccomanda di:

• Utilizzare una soluzione di sicurezza affidabile, come Kaspersky Security Cloud, per una protezione completa da una vasta gamma di minacce.

• Scaricare contenuti educativi e di intrattenimento rigorosamente da fonti affidabili

Per leggere il report completo ed avere maggiori informazioni sull’impatto del lavoro da casa sui dipendenti, è possibile visitare il sito https://www.kaspersky.com/blog/report-covid-wfh/35244/.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 250.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

Contatto di redazione:

kaspersky@noesis.net

www.kaspersky.com/it