Con il Lancio dell'App Anatomage Table Companion è Ora Possibile Visualizzare l'Anatomia Umana Reale su di un iPad

SAN JOSE, California, 1 giugno 2020 /PRNewswire/ -- Anatomage Inc, un leader nel mercato della tecnologia di imaging medicale, annuncia oggi il lancio di Anatomage Table Companion - un'applicazione che arricchisce l'esperienza con l'Anatomage Table consentendo agli utenti di interagire con uno dei cadaveri umani reali dell'Anatomage Table su di un iPad. L'applicazione Anatomage Table Companion è ora disponibile per l'acquisto sull'Apple App Store al prezzo di lancio di $24,99*, anziché $49,99*, per un periodo limitato.

Anatomage ha creato l'Anatomage Table Companion App per portare sull'iPad il cadavere digitale più accurato al mondo. Tutte le funzionalità e i contenuti sono derivati dalla pluripremiata piattaforma Anatomage Table. L'applicazione Anatomage Table Companion presenterà un cadavere reale maschile con le seguenti funzionalità e contenuti:

Anatomage Table Companion è progettata come strumento complementare dell'Anatomage Table. L'applicazione rappresenta una soluzione per aiutare gli utenti del Table nel momento in cui non hanno possibilità di accedere fisicamente al Table stesso. Permettendo agli utenti del Table di rivedere i concetti di anatomia a casa, l'applicazione integra le lezioni incorporate nell'Anatomage Table. Anatomage Table Companion fornisce conoscenze anatomiche essenziali per tutte le discipline mediche. *Per gli utenti fuori dagli Stati Uniti, il prezzo sarà automaticamente convertito nella valuta locale seguendo le politiche dell'Apple App Store.

A proposito di Anatomage

Un leader nel settore delle tecnologie di imaging medicale, Anatomage rende disponibile un ecosistema di hardware e software di anatomia 3D, offrendo agli utenti la visualizzazione anatomica più accurata. Attraverso i suoi prodotti altamente innovativi, Anatomage sta trasformando il metodo di apprendimento dell'anatomia, la diagnostica medica e la pianificazione interventistica.

