Vulog presenta il nuovo pacchetto B2B, generando nuovi flussi di entrate ricorrenti per i fornitori dei servizi di mobilità nell'economia post-pandemia

L'offerta B2B consente ai fornitori dei servizi di mobilità (MSP) di incrementare e garantire le entrate ricorrenti con una soluzione progettata per rispondere alle esigenze di mobilità delle aziende nel mondo post Covid-19.

PARIGI, 17 giugno 2020 /PRNewswire/ -- Vulog, il principale fornitore di tecnologie per la mobilità condivisa, ha annunciato oggi il lancio della sua nuova offerta: il pacchetto B2B. In conseguenza del Covid-19, le aziende sono alla ricerca di soluzioni di mobilità più convenienti, sicure e sostenibili. Gli MSP potrebbero trarne vantaggio ed è per questo che Vulog ha sviluppato il pacchetto B2B: una soluzione che consente agli MSP di fornire il più avanzato servizio B2B disponibile oggi sul mercato.

Per poter sviluppare una soluzione B2B completa, Vulog si è avvalso degli anni di esperienza, di un team di tecnici altamente qualificati e della piattaforma principale AiMA. Combinando l'offerta B2B con quella B2C già esistente, gli MSP possono ampliare il bacino di utenza, aumentare il tasso di utilizzo e ottimizzare le prestazioni aziendali. Il pacchetto B2B crea un flusso di entrate aggiuntivo, agevolando gli MSP nel fornire un servizio top di gamma alle aziende locali con la garanzia di una tecnologia al 100% a prova di futuro.

L'offerta B2B di Vulog è stata testata dal suo cliente Poppy Mobility sia a Bruxelles che ad Anversa. Poppy, di proprietà di D'Ieteren e leader del mercato belga nella distribuzione di veicoli, è un servizio di mobilità condivisa multimodale "flottante" lanciato nel 2018 con una flotta di 1000 veicoli.

«Siamo orgogliosi di supportare i nostri clienti fornendo loro una soluzione completa che consenta agli operatori di tutto il mondo di sviluppare flussi di entrate completamente nuovi, oltre ai servizi B2C già esistenti», afferma Gregory Ducongé, CEO di Vulog, aggiungendo: «Poppy è un esempio fantastico in Belgio. Questo sviluppo facilita la strada degli operatori della mobilità condivisa verso la redditività ed è molto promettente in questo periodo cruciale per i servizi di mobilità di tutto il mondo».

Il pacchetto B2B di Vulog può essere implementato in qualsiasi città del mondo ed è indipendente dal veicolo. L'offerta è ideale per tutti gli operatori che cercano di generare una fonte di ricavi aggiuntiva, migliorare la propria offerta e fornire alle proprie città i servizi migliori e di maggior successo.

